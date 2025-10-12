Baltijas balss logotype
Латвийские учителя отмечает значимость развития социальных и эмоциональных навыков школьников

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийские учителя отмечает значимость развития социальных и эмоциональных навыков школьников

Примерно восемь из десяти учителей в Латвии отмечают значимость развития социальных и эмоциональных навыков школьников, свидетельствуют первые результаты исследования учебной среды "Talis 2024".

Согласно исследованию, большинство латвийских учителей считает важным развитие социальных и эмоциональных навыков у школьников. В ходе опроса, посвященного поддержке учителями таких навыков, выяснилось, что они в основном сосредоточены на: умении строить и поддерживать здоровые отношения (87%); способности принимать ответственные и конструктивные решения о своих действиях (81%); проявлении эмпатии (78%); понимании другой точки зрения (74%).

74% учителей развивают у школьников навыки понимания собственных эмоций, мыслей и поведения, а также умение ими управлять.

Из трех стран Балтии наибольшее внимание развитию социальных и эмоциональных навыков школьников уделяют учителя в Литве, а наименьшее - в Эстонии.

В Латвии наблюдаются различия в практике учителей по развитию социальных и эмоциональных навыков учащихся. Меньше внимания этой сфере уделяют учителя гимназий - их активность на десять процентных пунктов ниже, чем у учителей начальных школ, свидетельствуют данные исследования.

Эксперты поясняют, что это может быть связано с тем, что у учеников гимназий социальные и эмоциональные навыки уже более развиты, поэтому им требуется меньше внимания. Второй возможной причиной называют то, что в гимназиях делается больший акцент на академические достижения и результаты обучения.

Социальные и эмоциональные навыки становятся все более важной составляющей образования во всем мире. ОЭСР подчеркивает их значительную роль в развитии личности: эти навыки способствуют успешной карьере, здоровью, самочувствию и стабильному демократическому обществу, отмечают исследователи.

Исследование также выявило различия между группами учителей. Примерно в трех четвертях образовательных систем женщины-учителя чаще, чем мужчины, применяют практики, способствующие развитию социальных и эмоциональных навыков у учащихся.

Женщины-учителя в среднем на шесть процентных пунктов чаще мужчин сообщают, что осознают чувства учеников, проявляют эмпатию и заботятся о социальных и эмоциональных проблемах школьников.

Учителя, в классах которых больше учеников с особыми потребностями в образовании, тоже развивают эти навыки более активно. Другие факторы, такие как возраст учителей, опыт работы или местоположение школы, существенного влияния на такую практику не оказывают, свидетельствуют результаты исследования.

#школа
Оставить комментарий

