Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рассказали, какие разрушения вызвал ветер в Риге 0 1526

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: Рассказали, какие разрушения вызвал ветер в Риге

В воскресенье в Риге сильный ветер стал причиной незначительных разрушений, сообщили в самоуправлении и призвали жителей воздержаться от посещения парков и кладбищ.

В столице сильный ветер в отдельных местах поломал деревья и ветки. Некоторые деревья упали на здания и дороги. Сейчас службы работают над устранением опасности, а уборка города начнется после улучшения погодных условий

Жителей, заметивших на тротуаре или проезжей части сломанные ветром предметы, деревья или их ветки, представляющие опасность, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает незамедлительно звонить по телефону 112. Это позволит как можно скорее устранить потенциально опасную ситуацию.

О поваленных деревьях, не представляющих опасности, следует сообщать по единому круглосуточному телефону самоуправления 80001201 или по электронной почте "[email protected]". Те же каналы связи можно использовать, если неизвестно, кто управляет территорией, на которой находится сломанное дерево или его ветви.

Если дерево или большая ветка упали во дворе многоквартирного дома или возле общественного здания, жильцам сначала нужно обратиться к управляющему зданием или земельным участком. Управляющий или собственник проинформирует департамент городского развития Рижской думы.

Если дом обслуживает "Rīgas namu pārvaldnieks", заявку можно подать управляющему домом, позвонив по телефону 8900 или письмом на электронную почту "[email protected]".

Если дерево упало на территории частной собственности, владелец сначала должен сфотографировать место происшествия и проинформировать об этом департамент городского развития Рижской думы. Сделать это можно на портале "eriga.lv" посредством электронной услуги "Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai" или отправив заявление на электронную почту "[email protected]". Заявление можно также прислать по почте на адрес ул. Дзирнаву, 140, Рига.

Чтобы обезопасить себя и близких, а также не мешать спасателям ликвидировать последствия сильного ветра, рижан призывают воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок. Кроме того, необходимо соблюдать установленные ограждения и не подходить к потенциально опасным деревьям.

Читайте нас также:
#шторм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: «Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme
«Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme 7 1241
Изображение к статье: Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных
Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных 2 1039
Изображение к статье: В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 1 116
Изображение к статье: В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц
В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц 489

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 13
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 74
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 108
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
1
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 177
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 13
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео