В воскресенье в Риге сильный ветер стал причиной незначительных разрушений, сообщили в самоуправлении и призвали жителей воздержаться от посещения парков и кладбищ.

В столице сильный ветер в отдельных местах поломал деревья и ветки. Некоторые деревья упали на здания и дороги. Сейчас службы работают над устранением опасности, а уборка города начнется после улучшения погодных условий

Жителей, заметивших на тротуаре или проезжей части сломанные ветром предметы, деревья или их ветки, представляющие опасность, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает незамедлительно звонить по телефону 112. Это позволит как можно скорее устранить потенциально опасную ситуацию.

О поваленных деревьях, не представляющих опасности, следует сообщать по единому круглосуточному телефону самоуправления 80001201 или по электронной почте "[email protected]". Те же каналы связи можно использовать, если неизвестно, кто управляет территорией, на которой находится сломанное дерево или его ветви.

Если дерево или большая ветка упали во дворе многоквартирного дома или возле общественного здания, жильцам сначала нужно обратиться к управляющему зданием или земельным участком. Управляющий или собственник проинформирует департамент городского развития Рижской думы.

Если дом обслуживает "Rīgas namu pārvaldnieks", заявку можно подать управляющему домом, позвонив по телефону 8900 или письмом на электронную почту "[email protected]".

Если дерево упало на территории частной собственности, владелец сначала должен сфотографировать место происшествия и проинформировать об этом департамент городского развития Рижской думы. Сделать это можно на портале "eriga.lv" посредством электронной услуги "Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai" или отправив заявление на электронную почту "[email protected]". Заявление можно также прислать по почте на адрес ул. Дзирнаву, 140, Рига.

Чтобы обезопасить себя и близких, а также не мешать спасателям ликвидировать последствия сильного ветра, рижан призывают воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок. Кроме того, необходимо соблюдать установленные ограждения и не подходить к потенциально опасным деревьям.