На следующей неделе, в ночь с 22 на 23 октября, в Риге по специальной методике будет проведен подсчет бездомных, в результате которого планируется получить точные данные о людях, не имеющих жилья, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Данные необходимы для планирования развития социальных услуг.

Муниципалитет в сотрудничестве с факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета (LU) участвует в международном проекте «Инициатива по подсчету бездомных в Европе». Он будет одновременно проводиться в 35 европейских городах. Это первый проект такого масштаба, цель которого — создать единый и повторяемый подход к учету бездомных. Он предусматривает подсчет по единой методологии, чтобы выявить людей, не имеющих жилья, понять их условия жизни, причины бездомности и необходимую помощь.

Проект направлен на получение сопоставимых данных, которые послужат основой для более эффективного планирования политики в этой области. До сих пор в Европе не было единого подхода к учету такого рода.

Участие Рижской муниципалитета в проекте позволит учесть как бездомных, которые уже получают социальные услуги, так и тех, кто проживает в местах, непригодных для проживания. Анализ данных будет передан политикам для разработки стратегий помощи и развития социальных услуг.

В переписи в Риге примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтеры, в том числе Департамент благосостояния муниципалитета Риги, Факультет экономических и социальных наук РУ, Социальная служба Риги, приюты, Мобильная бригада по социальной работе с бездомными, кризисные центры, муниципальная полиция, лечебные учреждения и места лишения свободы.

Город будет разделен на зоны, в которых будет проводиться обследование с целью сбора данных о людях без постоянного места жительства, их положении и необходимых механизмах поддержки и решениях.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и его государства-члены к 2030 году искоренить бездомность, разработав рамочную программу ЕС для национальных стратегий, отменив уголовную ответственность за бездомность и продолжая выделять финансирование для решения этой проблемы.