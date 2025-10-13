Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 0 242

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
ФОТО: LETA

На следующей неделе, в ночь с 22 на 23 октября, в Риге по специальной методике будет проведен подсчет бездомных, в результате которого планируется получить точные данные о людях, не имеющих жилья, сообщил отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Данные необходимы для планирования развития социальных услуг.

Муниципалитет в сотрудничестве с факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета (LU) участвует в международном проекте «Инициатива по подсчету бездомных в Европе». Он будет одновременно проводиться в 35 европейских городах. Это первый проект такого масштаба, цель которого — создать единый и повторяемый подход к учету бездомных. Он предусматривает подсчет по единой методологии, чтобы выявить людей, не имеющих жилья, понять их условия жизни, причины бездомности и необходимую помощь.

Проект направлен на получение сопоставимых данных, которые послужат основой для более эффективного планирования политики в этой области. До сих пор в Европе не было единого подхода к учету такого рода.

Участие Рижской муниципалитета в проекте позволит учесть как бездомных, которые уже получают социальные услуги, так и тех, кто проживает в местах, непригодных для проживания. Анализ данных будет передан политикам для разработки стратегий помощи и развития социальных услуг.

В переписи в Риге примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтеры, в том числе Департамент благосостояния муниципалитета Риги, Факультет экономических и социальных наук РУ, Социальная служба Риги, приюты, Мобильная бригада по социальной работе с бездомными, кризисные центры, муниципальная полиция, лечебные учреждения и места лишения свободы.

Город будет разделен на зоны, в которых будет проводиться обследование с целью сбора данных о людях без постоянного места жительства, их положении и необходимых механизмах поддержки и решениях.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и его государства-члены к 2030 году искоренить бездомность, разработав рамочную программу ЕС для национальных стратегий, отменив уголовную ответственность за бездомность и продолжая выделять финансирование для решения этой проблемы.

Читайте нас также:
#рижская дума #социальная помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 841
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3401
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 10
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 32
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 79
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 79
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 22
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 33
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 10
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 32
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 79

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео