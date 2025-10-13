Baltijas balss logotype
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
ФОТО: pixabay

Во вторник во многих регионах Латвии пройдут осадки - в основном ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, местами выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, на побережье - до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Риге 14 октября ожидается временами дождь, временами ясное небо. Ветер унихнет, лишь на побережье сохранится порывистый северный ветер. Температура воздуха +5 градусов ночью и +9 градусов днем.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
