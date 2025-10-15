Baltijas balss logotype
Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет 1 1480

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет
ФОТО: Thought Co

Рига может получить Национальный футбольный стадион на базе бывшего Skonto: мэр Виестур Клейнбергс сообщил о переговорах с UEFA и ЛФФ по привлечению финансирования. Луцавсала как место строительства исключена из планов. Напомним, что год назад на острове были торжественно открыты новые улицы...

Продолжаются переговоры о привлечении финансирования для покупки бывшего стадиона Skonto с целью создания там Национального футбольного стадиона, заявил на Латвийском телевидении мэр Риги Виестур Клейнбергс. По его словам, о строительстве стадиона на Луцавсале речи не идёт. Сейчас актуален вопрос о привлечения финансирования для покупки стадиона у его нынешних владельцев и развития в Скансте, сообщает LSM+.

В среду мэр Риги будет обсуждать это с представителем Ассоциации европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по развитию инфраструктуры и с представителями Латвийской футбольной федерации (ЛФФ). Вопрос в том, сможет ли Международная футбольная федерация дать взаймы средства для реализации этой сделки, сообщил Клейнбергс.

«Мы сейчас ближе к строительству футбольного стадиона, чем когда-либо за последние десять лет», — оптимистично оценил перспективы Клейнбергс. Он пока воздержался разглашать сумму возможной сделки.

На вопрос о том, не утратила ли актуальность ранее упоминавшаяся возможность строительства стадиона на Луцавсале, Клейнбергс ответил: «Луцавсала никогда не была тем местом, в которое Рига могла бы целесообразно инвестировать, чтобы этот футбольный стадион не был таким, что все время приносит убытки. Он должен быть расположен в месте с удобным доступом и где можно обеспечить предпринимательскую деятельность, необходимую для повседневного содержания стадиона», — сказал мэр Риги.

#рига #строительство #стадион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    что все время приносит убытки -- Для того, чтобы он (стадион) мог приносить прибыль у страны, которой он принадлежит, должна быть футбольная команда, которая элементарно умеет играть в футбол. То, что Латвия имеет на сегодняшний день, совсем не впечатляет после её матча со сборной Англии. Так что вкладывать заёмные деньги в строительство нового стадиона, это очередная идея фикс правящих.

    18
    3

