Рига может получить Национальный футбольный стадион на базе бывшего Skonto: мэр Виестур Клейнбергс сообщил о переговорах с UEFA и ЛФФ по привлечению финансирования. Луцавсала как место строительства исключена из планов. Напомним, что год назад на острове были торжественно открыты новые улицы...

Продолжаются переговоры о привлечении финансирования для покупки бывшего стадиона Skonto с целью создания там Национального футбольного стадиона, заявил на Латвийском телевидении мэр Риги Виестур Клейнбергс. По его словам, о строительстве стадиона на Луцавсале речи не идёт. Сейчас актуален вопрос о привлечения финансирования для покупки стадиона у его нынешних владельцев и развития в Скансте, сообщает LSM+.

В среду мэр Риги будет обсуждать это с представителем Ассоциации европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по развитию инфраструктуры и с представителями Латвийской футбольной федерации (ЛФФ). Вопрос в том, сможет ли Международная футбольная федерация дать взаймы средства для реализации этой сделки, сообщил Клейнбергс.

«Мы сейчас ближе к строительству футбольного стадиона, чем когда-либо за последние десять лет», — оптимистично оценил перспективы Клейнбергс. Он пока воздержался разглашать сумму возможной сделки.

На вопрос о том, не утратила ли актуальность ранее упоминавшаяся возможность строительства стадиона на Луцавсале, Клейнбергс ответил: «Луцавсала никогда не была тем местом, в которое Рига могла бы целесообразно инвестировать, чтобы этот футбольный стадион не был таким, что все время приносит убытки. Он должен быть расположен в месте с удобным доступом и где можно обеспечить предпринимательскую деятельность, необходимую для повседневного содержания стадиона», — сказал мэр Риги.