Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минблаг признал: отчуждение ребёнка от одного из родителей — реальная проблема 0 278

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Минблаг признал: отчуждение ребёнка от одного из родителей — реальная проблема
ФОТО: pixabay

Разногласия между родителями и вытекающее из них отчуждение ребёнка от одного из родителей — это проблема, которая может привести к эмоциональному насилию над ребёнком, признали в Министерстве благосостояния (МБ), пишет ЛЕТА.

Как пояснила директор Департамента политики в области защиты прав детей и семьи МБ Илзе Курме, в соответствии с действующим регулированием такие случаи уже считаются формой эмоционального насилия. Сейчас особенно важно обеспечить компетентное применение существующих норм на практике, подчеркнула Курме.

Министерство сотрудничает с Министерством юстиции и другими учреждениями, чтобы укрепить межинституциональное взаимодействие, расширить применение медиации и повысить квалификацию специалистов, включая вопросы соблюдения наилучших интересов ребёнка и распознавания признаков эмоционального насилия.

Одновременно ведётся работа над образовательными мероприятиями для родителей и возможностями привлечения средств фондов Европейского союза, чтобы расширить обучение и повысить компетентность специалистов в области защиты прав детей, сообщило министерство.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей под инициативой, целью которой является уменьшение количества случаев, когда одному из родителей ограничивают или полностью запрещают общение с детьми, сообщила глава инициативной группы "Нет отчуждению родителей" Елизавета Короткова.

Авторы инициативы — это "родители, которым годами ограничивают или полностью запрещают контакт с собственными детьми". Они расценивают такие случаи как сознательное отчуждение ребёнка от родителя и призывают законодателей признать это формой эмоционального насилия, а также предусмотреть в законе юридические последствия для таких действий — включая возможность ограничения опеки и применения других мер защиты ребёнка.

Также инициаторы призывают разработать механизмы, которые в случае конфликта обеспечили бы права как ребёнка, так и раздельно проживающего родителя на общение, если нет доказательств реальной угрозы безопасности ребёнка.

Закон гласит, что каждый ребёнок имеет право на полноценные отношения с обоими родителями, братьями, сёстрами, бабушками, дедушками, а также другими людьми, с которыми он долгое время проживал вместе — даже если родители разведены. Однако, по мнению авторов инициативы, в Латвии эти права детей часто не защищаются должным образом. В настоящее время в спорах о разводе и опеке один из родителей может сознательно отчуждать ребёнка от другого и его семьи, лишая контакта на многие годы.

Авторы инициативы считают, что судам, сиротским судам и социальным службам не хватает единого протокола и чётких механизмов действий, чтобы в интересах ребёнка распознавать и предотвращать такие ситуации. По их опыту, на практике единственным вариантом остаётся обращение к судебному исполнителю, но этот механизм неэффективен и для части жителей финансово недоступен.

Инициаторы также ссылаются на позицию Бюро омбудсмена, согласно которой государство обязано обеспечивать механизмы, защищающие право ребёнка и раздельно проживающего родителя на семейную жизнь.

Читайте нас также:
#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1127
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3076
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 355
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 169
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 75
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 474
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 169
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео