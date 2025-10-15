Разногласия между родителями и вытекающее из них отчуждение ребёнка от одного из родителей — это проблема, которая может привести к эмоциональному насилию над ребёнком, признали в Министерстве благосостояния (МБ), пишет ЛЕТА.

Как пояснила директор Департамента политики в области защиты прав детей и семьи МБ Илзе Курме, в соответствии с действующим регулированием такие случаи уже считаются формой эмоционального насилия. Сейчас особенно важно обеспечить компетентное применение существующих норм на практике, подчеркнула Курме.

Министерство сотрудничает с Министерством юстиции и другими учреждениями, чтобы укрепить межинституциональное взаимодействие, расширить применение медиации и повысить квалификацию специалистов, включая вопросы соблюдения наилучших интересов ребёнка и распознавания признаков эмоционального насилия.

Одновременно ведётся работа над образовательными мероприятиями для родителей и возможностями привлечения средств фондов Европейского союза, чтобы расширить обучение и повысить компетентность специалистов в области защиты прав детей, сообщило министерство.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей под инициативой, целью которой является уменьшение количества случаев, когда одному из родителей ограничивают или полностью запрещают общение с детьми, сообщила глава инициативной группы "Нет отчуждению родителей" Елизавета Короткова.

Авторы инициативы — это "родители, которым годами ограничивают или полностью запрещают контакт с собственными детьми". Они расценивают такие случаи как сознательное отчуждение ребёнка от родителя и призывают законодателей признать это формой эмоционального насилия, а также предусмотреть в законе юридические последствия для таких действий — включая возможность ограничения опеки и применения других мер защиты ребёнка.

Также инициаторы призывают разработать механизмы, которые в случае конфликта обеспечили бы права как ребёнка, так и раздельно проживающего родителя на общение, если нет доказательств реальной угрозы безопасности ребёнка.

Закон гласит, что каждый ребёнок имеет право на полноценные отношения с обоими родителями, братьями, сёстрами, бабушками, дедушками, а также другими людьми, с которыми он долгое время проживал вместе — даже если родители разведены. Однако, по мнению авторов инициативы, в Латвии эти права детей часто не защищаются должным образом. В настоящее время в спорах о разводе и опеке один из родителей может сознательно отчуждать ребёнка от другого и его семьи, лишая контакта на многие годы.

Авторы инициативы считают, что судам, сиротским судам и социальным службам не хватает единого протокола и чётких механизмов действий, чтобы в интересах ребёнка распознавать и предотвращать такие ситуации. По их опыту, на практике единственным вариантом остаётся обращение к судебному исполнителю, но этот механизм неэффективен и для части жителей финансово недоступен.

Инициаторы также ссылаются на позицию Бюро омбудсмена, согласно которой государство обязано обеспечивать механизмы, защищающие право ребёнка и раздельно проживающего родителя на семейную жизнь.