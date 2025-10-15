Baltijas balss logotype
Не верится, но к выходным погода изменится

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не верится, но к выходным погода изменится
ФОТО: LETA

В выходные дни, с приходом более прохладного воздуха с севера, в Латвии станет солнечнее, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В четверг и пятницу небо будет преимущественно облачным, однако в пятницу, начиная с северо-запада страны, облачность уменьшится. Временами ожидается дождь. Преобладающим будет слабый западный и юго-западный ветер, который в пятницу сменится на северный.

Четверг станет самым тёплым днём недели — температура воздуха поднимется до +9..+14 градусов. В пятницу воздух прогреется до +6..+11 градусов, а ночью температура не опустится ниже +3..+8 градусов.

В субботу и воскресенье ожидается относительно солнечная погода, местами возможны небольшие и кратковременные осадки. В ночные и утренние часы местами будет туман. Слабый северный ветер сменится западным. Температура воздуха по ночам на большей части страны опустится до 0..-3 градусов, на отдельных участках дорог может образоваться гололёд. Днём воздух прогреется не выше +6..+11 градусов.

Ожидается, что на следующей неделе температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно по ночам, и временами будут идти дожди.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

