Знаменитая национальная публицистка Элита Вейдемане начала на страницах Neatkarīgā кампанию за лишение высшей награды Латвийской Республики бывшего канцлера ФРГ, недавно выступившей с обвинениями государств Балтии в том, что те своим упрямством помешали договориться с Путиным и избежать войны.

Однако, с гласностью в смысле награждений в ЛР – слабовато: «Заседания Орденского капитула закрыты, и содержание состоявшихся на них дебатов разглашению не подлежит. Этот принцип строго соблюдается».

«Мартиньш Дрегерис, советник президента по вопросам коммуникации, нам написал: «Информирую о том, что с момента восстановления независимости Латвии Ордена Трех Звезд лишено одно лицо, что произошло после военного вторжения (агрессии) Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года. За это время награжденное лицо нанесло ущерб репутации Латвии и престижу высшей государственной награды, что несовместимо со статусом награжденного лица. В соответствии с установленным Законом о государственных наградах Капитул орденов рассматривает и оценивает вопросы, связанные с государственными наградами. Ангеле Доротее Меркель высшую государственную награду Латвии вручили во время государственного визита».

Однако есть все-таки инсайдеры у издания, которые вносят некоторую ясность – кто же тот недостойный персонаж, которого лишили нашей, священной, реликвии: «Тогдашний канцлер Орденского капитула Сармите Элерте пояснила: «Орденом Трех Звезд – самой высокой государственной наградой – награждают за особые заслуги перед Латвийским государством. В национальных интересах Латвии мир и безопасность в Европе. Война России против Украины – это нарушение международного права, преступление против украинского народа. Петр Авен не отгораживался от войны, развязанной путинским режимом. Это означает поддержку российской агрессии и несовместимо с высшей государственной наградой Латвии и статусом награжденного лица, это не может быть восполнено предыдущими личными заслугами».

«По поводу отгораживания Авена от Путина мнения спорные, но очевидно, что Меркель не отгораживалась от войны, развязанной Путиным. Однако пока Орденский капитул молчит», – суммирует Э.Вейдемане.

«В свою очередь Креста Признания, являющегося государственной наградой Латвийской Республики, присуждаемой за выдающуюся любовь Отечества и особые заслуги в государственной, общественной, культурной, научной, спортивной и образовательной работе, в 2025 году лишили судьи Улдиса Крастиньша. Крастиньш был судьей, которого в 2010 году этой государственной наградой удостоил тогдашний президент Валдис Затлерс. Орденский капитул принял решение о лишении награды, так как вскрылись факты позорного деяния: Крастиньш в свое время осудил нескольких борцов за свободу Латвии, даже приговаривая к смертным казням».

Последнее относилось к бывшим легионерам, обвиненных в 1980-х годах в военных преступлениях. У.Рожкалнс в то время был членом Верховного Суда Латвийской ССР.