Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель 7 2563

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель

Знаменитая национальная публицистка Элита Вейдемане начала на страницах Neatkarīgā кампанию за лишение высшей награды Латвийской Республики бывшего канцлера ФРГ, недавно выступившей с обвинениями государств Балтии в том, что те своим упрямством помешали договориться с Путиным и избежать войны.

Однако, с гласностью в смысле награждений в ЛР – слабовато: «Заседания Орденского капитула закрыты, и содержание состоявшихся на них дебатов разглашению не подлежит. Этот принцип строго соблюдается».

«Мартиньш Дрегерис, советник президента по вопросам коммуникации, нам написал: «Информирую о том, что с момента восстановления независимости Латвии Ордена Трех Звезд лишено одно лицо, что произошло после военного вторжения (агрессии) Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года. За это время награжденное лицо нанесло ущерб репутации Латвии и престижу высшей государственной награды, что несовместимо со статусом награжденного лица. В соответствии с установленным Законом о государственных наградах Капитул орденов рассматривает и оценивает вопросы, связанные с государственными наградами. Ангеле Доротее Меркель высшую государственную награду Латвии вручили во время государственного визита».

Однако есть все-таки инсайдеры у издания, которые вносят некоторую ясность – кто же тот недостойный персонаж, которого лишили нашей, священной, реликвии: «Тогдашний канцлер Орденского капитула Сармите Элерте пояснила: «Орденом Трех Звезд – самой высокой государственной наградой – награждают за особые заслуги перед Латвийским государством. В национальных интересах Латвии мир и безопасность в Европе. Война России против Украины – это нарушение международного права, преступление против украинского народа. Петр Авен не отгораживался от войны, развязанной путинским режимом. Это означает поддержку российской агрессии и несовместимо с высшей государственной наградой Латвии и статусом награжденного лица, это не может быть восполнено предыдущими личными заслугами».

«По поводу отгораживания Авена от Путина мнения спорные, но очевидно, что Меркель не отгораживалась от войны, развязанной Путиным. Однако пока Орденский капитул молчит», – суммирует Э.Вейдемане.

«В свою очередь Креста Признания, являющегося государственной наградой Латвийской Республики, присуждаемой за выдающуюся любовь Отечества и особые заслуги в государственной, общественной, культурной, научной, спортивной и образовательной работе, в 2025 году лишили судьи Улдиса Крастиньша. Крастиньш был судьей, которого в 2010 году этой государственной наградой удостоил тогдашний президент Валдис Затлерс. Орденский капитул принял решение о лишении награды, так как вскрылись факты позорного деяния: Крастиньш в свое время осудил нескольких борцов за свободу Латвии, даже приговаривая к смертным казням».

Последнее относилось к бывшим легионерам, обвиненных в 1980-х годах в военных преступлениях. У.Рожкалнс в то время был членом Верховного Суда Латвийской ССР.

Читайте нас также:
#меркель #петр авен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
0
0
1
2

Оставить комментарий

(7)
  • A
    Aleks
    15-го октября

    Ордена страны,которые на толкучке если и купят,то за символическую плату в 1 евро 👽

    12
    3
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    отберут у Ангелы орден трех звездей и все - вся жизнь поломатая !!!!!!

    27
    1
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    15-го октября

    Считаю что зря у нас отменили принудительное лечение, так как у некоторых кукуха давно уже даже гостит.

    34
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го октября

    Если бы наша публицистка знала, насколько г-же Меркель "до фонаря" эта награда, она бы давно уже вернулась к прежней своей деятельности. Это ведь она выпустила книгу о сек.суальных пристрастиях латвийских политиков, основанную на собственном опыте общения?

    27
    2
  • З
    Злой
    15-го октября

    Имя этого человека- Улдис Крастиньш, который вернул весь комплект Креста Заслуг.

    29
    2
  • З
    Злой
    15-го октября

    Имя этого человека- Улдис Кристина, который вернул весь комплект Креста Заслуг.

    11
    2
  • З
    Злой
    15-го октября

    Один человек не так давно сам вернул эту награду.

    26
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1127
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3075
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 355
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 168
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 74
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 474
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 168
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео