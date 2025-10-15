В четверг на большей части территории Латвии временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно затянуто облаками. Ветер - западный, юго-западный от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+8 градусов, на побережье - до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами возможен дождь, будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха составит +8 градусов ночью и +13 градусов днем.