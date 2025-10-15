В среду в Латвии температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, самая тёплая погода ожидается в Курземе, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, временами небо прояснится. Местами возможен дождь.

Ветер будет слабым, западного направления, а на побережье в основном ожидается умеренный северо-западный ветер.

В Риге временами будет идти дождь, сквозь облака проглянет солнце. При слабом западном ветре воздух прогреется до +11 градусов.

На большую часть Европы погоду оказывает влияние зона повышенного давления.