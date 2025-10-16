Baltijas balss logotype
Латышская таутасмейта и черный мужик с палкой: что за послание передают в аэропорту «Рига» 3 2247

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Латышская таутасмейта и черный мужик с палкой: что за послание передают в аэропорту «Рига»

В аэропорту Риги замечено изображение, которое вызывает недоумение у латвийцев и конфуз для латвийского сознания – на одноразовых кофейных стаканчиках и на сумках напечатаны изображения, которые вызывают у латышей вопросы.

Особенно, учитывая трагическую ситуацию в Европе и Латвии в связи с иммиграционной политикой, общественной безопасностью и чуждыми культурами, которые европейцам часто трудно понять, утверждает La.lv

Вот, как Илма Ругая описала фотографии в Facebook: «Одноразовый стаканчик для кофе в аэропорту Риги. Латвийская девушка и смуглый мужчина с палкой. Очень лаконичная и емкая история о нас в картинках».

А вот, что пишут комментаторы под этой записью:

– Ну да, это же аэропорт – как туда попал мужчина с дубинкой? Акцент на дереве, а не на цвете кожи мужчины.

– Да, здесь есть что-то парадоксальное, сбивающее с толку и страшное одновременно. В любом случае, это не наводит на мысли о спокойной кофейной паузе перед полетом.

– Будем надеяться, что они танцуют. «Спригули». Хотя больше похоже, что они тренируются... Нужно спросить #Andrito

– Для танцев нужны балетки на ногах. А здесь дева как будто бегает босиком.🤔

– Это телохранитель.

– Странно...

– Еще не хватает собаки.

...Ну не знаем, не знаем, может быть они просто любят друг дружку.

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    В аэропорте завёлся пророк! Он, сволочь, посмел предвитеть будущее! Найти, наказать и выслать из Латвии! :)

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Латвийская девушка и смуглый мужчина с палкой. -- Ну девушка допустим не латвийская, а латышская. И потом на танцы это совсем не похоже, больше похоже на догонялки с палкой в руках.

    29
    2
  • пк
    полосатый конь
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Не торопясь морально готовят к введению шариата в Латвии ? )))))

    28
    0
Читать все комментарии

