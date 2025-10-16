В аэропорту Риги замечено изображение, которое вызывает недоумение у латвийцев и конфуз для латвийского сознания – на одноразовых кофейных стаканчиках и на сумках напечатаны изображения, которые вызывают у латышей вопросы.

Особенно, учитывая трагическую ситуацию в Европе и Латвии в связи с иммиграционной политикой, общественной безопасностью и чуждыми культурами, которые европейцам часто трудно понять, утверждает La.lv

Вот, как Илма Ругая описала фотографии в Facebook: «Одноразовый стаканчик для кофе в аэропорту Риги. Латвийская девушка и смуглый мужчина с палкой. Очень лаконичная и емкая история о нас в картинках».

А вот, что пишут комментаторы под этой записью:

– Ну да, это же аэропорт – как туда попал мужчина с дубинкой? Акцент на дереве, а не на цвете кожи мужчины.

– Да, здесь есть что-то парадоксальное, сбивающее с толку и страшное одновременно. В любом случае, это не наводит на мысли о спокойной кофейной паузе перед полетом.

– Будем надеяться, что они танцуют. «Спригули». Хотя больше похоже, что они тренируются... Нужно спросить #Andrito

– Для танцев нужны балетки на ногах. А здесь дева как будто бегает босиком.🤔

– Это телохранитель.

– Странно...

– Еще не хватает собаки.

...Ну не знаем, не знаем, может быть они просто любят друг дружку.