В эти выходные и в начале следующей недели в Латвии будет много солнца, а в ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В субботу облачность будет переменной, местами в Курземе и у границы с Беларусью возможны осадки. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -2..+4 градусов, днём будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, воздух прогреется до +5..+10 градусов.

В воскресенье, понедельник и вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, с лёгким ветром. Температура воздуха по ночам в большинстве регионов опустится ниже нуля, местами до -5 градусов. После полудня воздух прогреется до +6..+10 градусов.

Ночью и по утрам отдельные участки автодорог могут покрыться льдом, наибольшая вероятность обледенения будет на мостах, путепроводах и дорогах у водоёмов.

Начиная со среды следующей недели, местами возможны дожди, небо в основном будет пасмурным. Ночные и утренние часы станут значительно теплее — местами температура не опустится ниже +5..+10 градусов. В самые тёплые дни максимальная температура может достичь +9..+14 градусов.