В связи с актуальным вопросом о продолжении выплаты латвийской пенсии гражданам Российской Федерации (РФ), которые выезжают на постоянное место жительства в Россию, Государственное агентство социального страхования (VSAA) дало официальное разъяснение.

Согласно Договору между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной защиты, который действует с 19 января 2011 года, лицам, которым назначена пенсия в Латвии, в случае переезда на постоянное место жительства в Россию, выплата латвийской пенсии продолжается в порядке, установленном данным договором.

Чтобы продолжить получать латвийскую пенсию после переезда, человеку необходимо обратиться в Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации с заявлением о переводе латвийской пенсии в РФ.

После получения соответствующего заявления от российского фонда, VSAA будет перечислять назначенные суммы пенсий в этот фонд один раз в квартал. Российский фонд, в свою очередь, обязан осуществлять выплату пенсии лицу, проживающему на территории Российской Федерации.