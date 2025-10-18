Baltijas balss logotype
Актуально: останется ли у выдворяемых граждан РФ латвийская пенсия? 1 5915

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Актуально: останется ли у выдворяемых граждан РФ латвийская пенсия?

В связи с актуальным вопросом о продолжении выплаты латвийской пенсии гражданам Российской Федерации (РФ), которые выезжают на постоянное место жительства в Россию, Государственное агентство социального страхования (VSAA) дало официальное разъяснение.

Согласно Договору между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной защиты, который действует с 19 января 2011 года, лицам, которым назначена пенсия в Латвии, в случае переезда на постоянное место жительства в Россию, выплата латвийской пенсии продолжается в порядке, установленном данным договором.

Чтобы продолжить получать латвийскую пенсию после переезда, человеку необходимо обратиться в Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации с заявлением о переводе латвийской пенсии в РФ.

После получения соответствующего заявления от российского фонда, VSAA будет перечислять назначенные суммы пенсий в этот фонд один раз в квартал. Российский фонд, в свою очередь, обязан осуществлять выплату пенсии лицу, проживающему на территории Российской Федерации.

#пенсии #гражданство россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    18-го октября

    Пресс, будьте профессионалами - оставьте бравурные тексты, а напишите, как государство переводит деньги в ситуации, когда Россия закрыта для переводов. Как это сейчас происходит?

    25
    1

