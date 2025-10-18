В ночь на воскресенье, 19 октября, температура воздуха в Латвии опустится до -4 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье, 19 октября, погода будет частично облачной. Местами, преимущественно в западных районах, ожидается кратковременный дождь, ночью возможен мокрый снег.

Будет дуть преимущественно слабый ветер.

Ночью и утром в воскресенье, 19 октября, местами появится туман.

Ночью температура опустится до -4 градусов, но на отдельных участках побережья будет не ниже 0...+3 градусов.

Днем воздух в Латвии преимущественно прогреется до +6...+10 градусов.