В ночь на воскресенье, 19 октября, температура воздуха в Латвии опустится до -4 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье, 19 октября, погода будет частично облачной. Местами, преимущественно в западных районах, ожидается кратковременный дождь, ночью возможен мокрый снег.
Будет дуть преимущественно слабый ветер.
Ночью и утром в воскресенье, 19 октября, местами появится туман.
Ночью температура опустится до -4 градусов, но на отдельных участках побережья будет не ниже 0...+3 градусов.
Днем воздух в Латвии преимущественно прогреется до +6...+10 градусов.
