Латвия повышает акцизы: сколько прибавят к цене пиво и крепкий алкоголь в 2026–2028 годах 3 1349

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Латвия повышает акцизы: сколько прибавят к цене пиво и крепкий алкоголь в 2026–2028 годах

В ближайшие годы в Латвии планируется поэтапное повышение акцизов на алкоголь. Как поясняют в Минфине, цель - увеличить доходы бюджета и одновременно сократить потребление вредной продукции. Об этом сообщает TV3.

Что меняется и когда

По расчётам Минфина, рост акцизов растянется на несколько лет и затронет разные категории напитков. Ключевые ориентиры:

Крепкий алкоголь (0,5 л):

  • в 2026 году средняя прибавка к цене - ≈ €0,27;
  • к 2028 году - около €0,50.

Пиво (0,5 л):

  • ожидаемое подорожание - ≈ €0,03 за бутылку;
  • с 1 марта 2028 года акциз на пиво в среднем увеличится ещё на 10%.

Аргументы отрасли

Представители бизнеса предупреждают, что сектор уже ощутил удар от ограничений по часам торговли, а повышение акцизов усиливает неопределённость. Особенно уязвимыми называют малые и независимые пивоварни.

Председатель Латвийской ассоциации независимых пивоваров Рейнис Плявиньш отмечает, что в ряде стран ЕС акциз на пиво ниже, чем в Латвии:

«Сейчас я в командировке в Румынии, где акциз на пиво в пять раз ниже, чем в Латвии, а также в Германии и Бельгии - там он значительно ниже. Новые ставки никого не удивили: с момента обретения независимости акциз на пиво вырос в 15 раз, на крепкий алкоголь - в 3,5 раза. Если бы я верил в теории заговора, сказал бы, что после присяги депутаты входят в тёмную комнату, где присягу принимают производители крепких напитков», - иронизирует он.

Что это значит для потребителей

Подорожание будет поэтапным и в большинстве случаев умеренным для пива (несколько центов за бутылку) и более заметным для крепких напитков (десятки центов за 0,5 л). Итоговый ценник зависит от производителя, крепости, наценок розницы и промоакций. Бизнес ждёт ясности по графику и объёму будущих изменений: предсказуемость ставок важна для планирования.

Государство делает ставку на фискальный эффект и снижение потребления, отрасль - на риски для малого пивоварения и спроса. Покупателям стоит ориентироваться на постепенное повышение цен, особенно в сегменте крепкого алкоголя, и следить за акциями и альтернативами в пределах категории. Для рынка ключевым фактором остаётся прозрачный график акцизов до 2028 года.

Оставить комментарий

(3)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го октября

    Как поясняют в Минфине, цель - увеличить доходы бюджета и одновременно сократить потребление вредной продукции.
    Цель номер 1 понятна. А на второй пункт им плевать, можно было не вписывать. Спасибо за заботу.

    14
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го октября

    Самогонщики аплодирутю правительству стоя.

    18
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го октября

    Аплодируют. ВВ, вы увкрены, что ваш админ уже не поменял пол?

    4
    2
Читать все комментарии

