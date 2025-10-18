Baltijas balss logotype
Треть молодых учителей готова бросить работу - директор школы 0 893

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
tv24
Изображение к статье: Треть молодых учителей готова бросить работу - директор школы

На телеканале TV24 директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис сообщил: каждый третий учитель со стажем до 5 лет обдумывает возможность уйти с работы.

Если посмотреть на распределение по возрастам и сравнить с другими странами, видно, что в латвийских школах работают учителя более старшего возраста, чем в других европейских странах.

Приекулис обращает внимание ещё на один фактор: в Латвии мужчин меньше, чем женщин, по сравнению со средними показателями по Европе. Политическим деятелям следовало бы подумать, считает он, о политике в области карьеры и зарплат, поскольку сейчас молодой учитель, приступающий к работе в школе, получает такую же зарплату, как и учитель, работающий много лет.

"Если мы все делаем одинаковую работу, то мы не сортируем по учебному предмету, возрасту или полу - мы равноценны, и это вызов в политике", - заявляет директор школы.

#зарплата #школа
Оставить комментарий

Видео