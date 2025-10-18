В некоторых местах в Латвии уже в эту субботу может выпасть снег.

В субботу местами ожидаются дожди, а в юго-восточных районах - небольшой мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также днем выглянет солнце.

На юго-востоке страны при понижении температуры к вечеру есть локальная вероятность выпадения мокрого снега.

Ветер северный, слабый, на побережье умеренный.

Температура воздуха поднимется до +6...+10 градусов, лишь на крайнем юго-востоке будет не теплее +4...+6 градусов.

В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, возможен кратковременный дождь. Ветер останется слабым, а температура поднимется до +8...+10 градусов.