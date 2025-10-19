В воскресенье на востоке Латвии, а также в Риге, ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в западных районах Латвии будет облачно, однако местами небо прояснится, тогда как на востоке оно останется ясным, лишь изредка солнце могут прикрыть облака. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сохранится слабый, воздух прогреется до +6...+10 градусов.

В Риге день будет солнечным, лишь временами на небе появятся облака. Существенных осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.