Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ловите солнце: прогноз погоды на воскресенье 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ловите солнце: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье на востоке Латвии, а также в Риге, ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в западных районах Латвии будет облачно, однако местами небо прояснится, тогда как на востоке оно останется ясным, лишь изредка солнце могут прикрыть облака. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сохранится слабый, воздух прогреется до +6...+10 градусов.

В Риге день будет солнечным, лишь временами на небе появятся облака. Существенных осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
Изображение к статье: Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс 293
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди Эксклюзив!
Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 1 294
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»
«Нужно создавать этнически смешанные школы» 4 1536
Изображение к статье: Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных
Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных 4 2637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 43
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 150
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 43
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео