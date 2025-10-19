Как это вообще возможно, что я, как родитель, должен платить, чтобы увидеть успехи своего ребенка? У нас же бесплатное образование, не так ли? Раньше были дневники, в которых родители могли бесплатно следить за успехами ребенка. Теперь за доступ к оценкам нужно платить. Куда деваются эти деньги?

Если образование бесплатное, то родители должны иметь возможность бесплатно видеть, как учится их ребенок, пишет Майрис Бриедис в своем аккаунте в Facebook.

Бывший боксер нашет время для воспитания и решил впервые зарегистрироваться в e-klase. Он был очень удивлен, что в обновленной версии e-klase, без абонентской платы, нет доступа к успеваемости ребенка. «Я считаю, что это неадекватно!» — возмущается Майрис. Спортсмен продолжает риторику: «Можете себе представить, сколько детей? Сколько родителей? Сколько все это стоит?»

В разделе комментариев люди также поддерживают возмущение Майриса. Люди не понимают введенную систему, потому что еще недавно основные функции e-klases были бесплатными, за отдельную плату можно было получить более подробные аналитические данные — такие как статистика, графики, проценты и т. д., но никому не было запрещено посмотреть, какие оценки получил ребенок.

Как пишет Ивета Никитина:

«Наконец-то кто-то заговорил об этом, я тоже волнуюсь по этому поводу, не понимаю, почему все молчат и платят, хороший бизнес для кого-то».

Артур Задорин также рад, что этот вопрос поднят:

«Наконец-то кто-то заметил и поднял этот вопрос — это платформа для зарабатывания денег, которая по идее должна быть бесплатной».

В свою очередь, Гунта Судмале утверждает, что все необходимое доступно бесплатно, только где-то спрятано:

«Если посмотреть внимательно, все доступно и бесплатно, нет нужды усугублять ситуацию!»

Кто прав? Каков ваш опыт?