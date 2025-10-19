Baltijas balss logotype
Народ в шоке от e-klase – чтобы увидеть оценки своего ребенка, нужно платить деньги!

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
Изображение к статье: Народ в шоке от e-klase – чтобы увидеть оценки своего ребенка, нужно платить деньги!

Как это вообще возможно, что я, как родитель, должен платить, чтобы увидеть успехи своего ребенка? У нас же бесплатное образование, не так ли? Раньше были дневники, в которых родители могли бесплатно следить за успехами ребенка. Теперь за доступ к оценкам нужно платить. Куда деваются эти деньги?

Если образование бесплатное, то родители должны иметь возможность бесплатно видеть, как учится их ребенок, пишет Майрис Бриедис в своем аккаунте в Facebook.

Бывший боксер нашет время для воспитания и решил впервые зарегистрироваться в e-klase. Он был очень удивлен, что в обновленной версии e-klase, без абонентской платы, нет доступа к успеваемости ребенка. «Я считаю, что это неадекватно!» — возмущается Майрис. Спортсмен продолжает риторику: «Можете себе представить, сколько детей? Сколько родителей? Сколько все это стоит?»

В разделе комментариев люди также поддерживают возмущение Майриса. Люди не понимают введенную систему, потому что еще недавно основные функции e-klases были бесплатными, за отдельную плату можно было получить более подробные аналитические данные — такие как статистика, графики, проценты и т. д., но никому не было запрещено посмотреть, какие оценки получил ребенок.

Как пишет Ивета Никитина:

«Наконец-то кто-то заговорил об этом, я тоже волнуюсь по этому поводу, не понимаю, почему все молчат и платят, хороший бизнес для кого-то».

Артур Задорин также рад, что этот вопрос поднят:

«Наконец-то кто-то заметил и поднял этот вопрос — это платформа для зарабатывания денег, которая по идее должна быть бесплатной».

В свою очередь, Гунта Судмале утверждает, что все необходимое доступно бесплатно, только где-то спрятано:

«Если посмотреть внимательно, все доступно и бесплатно, нет нужды усугублять ситуацию!»

Кто прав? Каков ваш опыт?

  • П
    Процион
    19-го октября

    Не удивляйтес. Я сегодня получил счёт за аренду земли под квартирой. Хрен с ней, с арендой, но в счёт была добавлена сумм 4.58€. За что? Да за то, что мне был подготовлен и выписан сам этот счёт. Больше 10%. Это вот вы приходите в магазин, набрали там покупок, скажем, на десятку. Расплачиваетесь в кассе. И тут вам кассир(ша) объявляет, что требуется от вас не 10€ за сумму покупки, а 11€, потому что вам выписан этот счёт. Нормально, да? И хрен отвертишься: не будешь платить за этот маразм, так ещё и пеня пойдёт. А потом за выписку самой пени отдельный счёт появится. За который, если он не будет оплачен, пойдёт свля пеня… Я не призываю скинуть это т.н. правительство, потому что к этому вы придёте сами.

    40
    1
  • A
    Aleks
    19-го октября

    Только сделки с совестью приносят самые большие дивиденды как говорил Геннадий Хазанов. Поэтому наша власть,ненавидящая людей ,не имеет никакой совести,а имеет просто нацистскую идеологию,а в ней обобрать нелюдей не считается зазорным,а наоборот приветствуется в их узком нацистском Кривоносом кругу 😈

    41
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    Такая практика в школах уже давно. Горе-программисты, состряпавшие э-класс, так себе на хлебушек с икрой зарабатывают. Хорошо еще, что ВВ за регистрацию денег не берёт, чтобы их рукозадый программист не бедствовал...

    48
    1
  • Д
    Дед
    19-го октября

    Думаю, единственная страна в мире, которая берет бабки за то, что люди и так за счет налогов оплатили. Кстати, е-подписи в ту же область. да и все медицина.

    62
    1
