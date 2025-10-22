Осенне-зимний сезон несет нам по обыкновению обострения различных заболеваний, а в свет событий в области здравоохранения – и тревогу: кто и где нас будет лечить?

Тем более, что три крупнейших больницы Латвии – Гайльэзерс, Страдыня и Детская, в 2026 году будут вынуждены существовать в условиях жесткого НЕДОСТАТКА финансирования. Деньги отданы во имя обороны!

В октябре ситуацию со стационарным медобслуживанием обсуждали на Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. Политики – прямо как мы! – слабо понимают происходящее внутри огромных больничных комплексов и им был необходим ликбез.

Все лучшее – точно детям?

Согласно отчету Детской клинической университетской больницы (BKUS), за 8 месяцев 2-25-го года в ней вылечилось 10 186 человек, а наибольшее количество выписанных пришлось на апрель – 1381. Это и понятно: к весне маленькие организмы ослабевают и детки чаще попадают на больничную койку. Разумеется, лучше предусмотрительно оказать необходимую помощь заранее – и в Детскую больницу с января по август 249 788 раз оказывали амбулаторную медицинскую помощь. Максимум, опять же, в апреле – 33,2 тыс. пациентов.

К сожалению, случается, что в больничный комплекс, заложенный на Виенибас гатве еще в начале XX века стараниями тогдашнего мэра Риги Джорджа Армистеда, детей доставляют на "скорой": за 8 месяцев было 47 431 такой случай, и опять лидирует апрель – 6354 случая неотложной медпомощи.

Детская больница принимает пациентов практически со всей Латвии: в больницах I-III уровней физически не могут выполнить даже среднего уровня операцию. Разумеется, в Даугавпилсе, Лиепае, Валмиере имеются стационары IV уровня, но часто родители предпочитают для надежности вести детей в столицу.

В этом году максимальное количество операций было проведено в июле – 732, а всего за 8 месяцев – 5566. На март пришлось максимальное число детей-пациентов дневного стационара – 744.

В настоящее время финансовая составляющая больничного дела едва ли не превалирует над собственно медицинской. 2026 год обещает для BKUS плановые убытки, и немаленькие: минус 5 615 228 евро.

Оборот больницы планируют поднять почти на миллион: увеличатся и цены на лекарства и оборудование, и "коммуналка", и зарплаты персоналу. И ладно бы подняли "минималку" для санитарок и нянечек, но выяснилось, что есть в ЛР и такие врачи-"стахановцы", что по 40 000 евро в месяц зараюатывают.

Страдыня: факты и цифры

Крупнейшая больница страны Страдиня держит 840 стационарных коек со средней загрузкой 85%. А на них – 3367 человек персонала. То есть среднего пациента обслуживает более 4 человек?! Вы когда последний раз были в больнице, заметили такое?

Впрочем, на первом месте в кадрах Клинической университетской больницы Страдиня (PSKUS) – обслуживающий персонал 1268 человек, затем персонал поддерживающий — 1160 человек, потом собственно врачи — 871, и на вершине "пищевой цепи" администрация — 99.

В этом году больница Страдыня:

приняла 48 682 стационарных пациентов,

оказала 312 883 амбулаторных консультации,

провела 119 291 лабораторное исследование,

обеспечила 61 429 вызовов "скорой"

произвела 60 890 хирургических операции.

При этом, с учетом сложнейших случаев, средняя продолжительность пребывания больного на койке – всего 5 дней!

Оборот больницы в 2025 году составит более 200 миллионов евро, что, для сравнения, – больше бюджета города Даугавпилс. Из этой суммы:

167 миллионов евро – стационарный и амбулаторный уход; (и на этом фоне весьма скромно выглядят платные медуслуги – 6,8 миллионов)

примерно 6 миллионов – научная и образовательная деятельность;

109,9 миллионов евро – зарплаты персонала;

74,1 миллион – медикаменты и медтовары;

3,9 миллионов – обслуживание оборудования;

2,7 миллионов – питание (то есть в среднем 11 евро на одного больного за день).

И о проблемах

Вот какие проблемы более всего волнуют больницу Страдиня: "Нет хватает персонала для ухода за больными, прирастают сверхурочные и сохраняется недовольство зарплатами. Тяжелейшие пациенты попадают в университетскую больницу. И каждый день (!) около 100 пациентов попадают в Центр неотложной медицины с направлениями семейных врачей, что уменьшает доступный ресурс лечебных лиц для лечения острых пациентов...»

Диагноз RAKUS

Под этой аббревиатурой работает Рижская Восточная клиническая университетская больница. Медики столкнулись в этом году с серьезными проблемами: предполагается увеличение числа пациентов с 62 158 до 64 202, а вот финансирование за тот же срок – снизилось с 162,5 миллионов до 153,8 миллионов. Прогнозируемые убытки в 2025 году – 9,8 миллионов евро.

В среднем расходы RAKUS на одного пациента уменьшили на 177 евро, что самое парадоксальное – на 9,6% сократилось финансирование неотложной медпомощи...

При этом больница старалась экономить, где только можно, на немедицинских расходах. К примеру, юридические услуги уменьшили на 37,8%.

Зато вот расходы на инвазивную кардиологию и ангиографию, выросли более чем на 1,5 миллиона евро, причем на 58% этот рост составило собственно увеличение цен. Остальное – из-за роста объема медицинского вмешательства. Увы, в Латвии все чаще, и у взрослых, и у детей, констатируются нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Виной нездоровые привычки, стрессы, неправильное питание...

Так что в близящемся году ведомство Хосама Абу Мери («Новое Единство») вряд ли порадует латвийских пациентов и медиков. Как мы уже привыкли со времен кпандемии: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.