Пациентам будет еще хуже 0 336

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пациентам будет еще хуже

Медикам едва ли удасться выбить дополнительные деньги на здравоохранение и тем более - на повышение зарплат.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ в программе "Kas notiek Latvijā?" проходит дискуссия о ситуации в медицине в свете того, что профсоюз медработников выразил недоверие главе минздрава Хосаме Абу Мери. В ходе дискуссии выяснилось, что для повышение зарплат медикам в требуемом размере (13,5%), для увеличения квот на медуслуги и на другие приоритеты необходимо было дополнительно в бюджете следующего года 650 миллионов евро!

Министру же здоровья удалось выбить... 34 миллиона! Понятно, что этого совершенно недостаточно.

"Пациентам будет еще хуже", - констатировали сегодня в эфире медики и представители профсоюзов. Отметим, что финансирование больниц в 2026-м году будет - с учетом инфляции, - еще меньше, чем в 2024-м году.

#медицина
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
