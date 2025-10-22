В раннее утро пятницы, 17 октября, 16-летний Янис Битениекс направлялся на школьный автобус. Выйдя из дома, он вдруг заметил на поле у своего подворья в Гарсене, Рубени, двух похожих на собак животных и решил их снять. Как позже выяснилось, ему неожиданно удалось заснять пару волков, несущих добычу.

Портал tv3.lv связался с другом бабушки школьника, Андрисом Зибергсом, который рассказал, что это произошло ровно в 7:40 утра, можно сказать, уже в светлое время суток. Волки пробежали всего в 200 метрах от хутора.

Испугался ли мальчик? Зибергс уверяет, что нет. «Мы все живем в сельской местности. Все дети здесь знают, что бояться волков не нужно, если они сыты и не заражены бешенством», — говорит житель Гарсене, считая, что утро у Яниса выдалось действительно необычное. Хотя присутствие волков он воспринял спокойно.

«Янис не был уверен, что это волки. Подумал, может, собаки», — рассказывает Зибергс.

Мужчина связался с знакомым охотником, который обследовал поле, нашёл волчьи следы и проследил их примерно на два километра — до близлежащего болота, где, как уверен Зибергс, и обитают волки.

«Единственное, что вызывает беспокойство в этой ситуации — выпускать ли собаку на улицу», — признаётся Зибергс, добавляя, что в последние дни его четвероногий любимец не проявляет желания отходить дальше двора.

Сам Зибергс волков не боится. Хищников он видел дважды, и один раз — как и Янис — в детстве, возле сельского дома. А недавно снятое видео, по его словам, в очередной раз доказывает, насколько волк осторожен и как старается обходить человеческие владения стороной.

«Я много ходил в походы — видел оленей, куниц и других животных, но волка — никогда. Какой же он осторожный зверь», — добавляет Зибергс.

Ведущий исследователь Латвийского института лесной науки «Silava» Гуна Баграде в разговоре с порталом tv3.lv пояснила, что у людей в Латвии часто складывается ошибочное представление: мол, волк не должен выходить из леса, потому что это опасно для человека.

«Надо понимать, что у животных, в том числе волков, нет таких границ, как у людей — частной собственности. Пришёл чужой — надо выгнать. У животных таких границ нет, они живут в природе», — поясняет учёная, добавляя, что путь волка вполне может проходить мимо человеческого жилища. По её словам, охотничьи территории волчьих стай в природе чрезвычайно обширны.

Комментируя видео, снятое Янисом, Баграде подчёркивает: волк на поле — это нечто вполне естественное и не выходит за рамки поведения животного. Инцидент зафиксирован ранним утром — в типичное для хищников время активности. Животное находилось достаточно далеко от человека. В зубах у него была добыча, и он стремился как можно скорее попасть в более спокойное место, где мог бы поесть, поясняет специалист.

«Молодому человеку удалось наблюдать вполне естественный момент природы», — резюмирует она.

Можно ли теперь без опаски выпускать собаку во двор? Баграде отвечает, что волки охотятся не днём, а в сумерках и ночью, поэтому, пока собака находится рядом с хозяином, хищник на неё точно не нападёт.

В свою очередь зоолог и руководитель отдела коммуникации Латвийского музея природы Инта Ланге, комментируя ситуацию, запечатлённую Янисом, отмечает: человеку повезло, а волку — нет. Хотя назвать такое видео чем-то крайне редким нельзя, Янису повезло оказаться в нужное время в нужном месте и увидеть хищников.

По словам зоолога, вполне возможно, что волки обитают в этом районе уже давно. «В данном случае неизвестно, насколько успешной была охота волков — возможно, им пришлось преодолевать большие расстояния», — рассуждает Ланге, объясняя, почему путь хищников пролегал мимо дома Яниса и Андриса Зиберга. Она также подчёркивает: на видео хорошо видно, как волки избегают людей, пускаясь в бег.

«Очевидно, что это место и время не входят в их зону комфорта», — заключает зоолог.

По оценке Государственной лесной службы, в настоящее время в Латвии обитает около 1400 волков.

В этом сезоне 2025/2026 года Государственная лесная служба решила увеличить лимит на отстрел волков до 370 особей.

Это на 70 волков больше, чем в предыдущем охотничьем сезоне 2024/2025.

