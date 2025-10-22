В Латвии зарегистрированы еще четыре случая заболевания лептоспирозом, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование новых случаев заболевания.

В целом за этот год зарегистрировано уже 29 случаев лептоспироза.

Как ранее отметили в ЦПКЗ, число случаев заболевания лептоспирозом в Латвии в этом году значительно увеличилось, при этом один заболевший умер.

В этом году до 13 октября в Латвии было зарегистрировано 25 случаев заболевания лептоспирозом, что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы, когда регистрировалось в среднем четыре случая в год. Например, в 2021 году был зарегистрирован один случай, а в 2017 году - восемь.

В сентябре было зарегистрировано 14 случаев, а в августе - шесть, что свидетельствует о заметном сезонном росте заболеваемости в конце лета и осенью, сообщает ЦПКЗ.

Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах, один пациент умер. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду. Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Рижском регионе, Видземе и Земгале.

Лептоспироз - инфекционное заболевание, которое передается человеку от различных животных, особенно грызунов, но также может переноситься сельскохозяйственными животными, собаками и кошками. Человек чаще всего заражается при контакте с загрязненной животными водой, их экскрементами и предметами, которые загрязнены мочой зараженных животных.

Симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общее недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с животными или влажной почвой.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой и животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.