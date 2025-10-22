В среду в Латвии будет много облаков, местами, главным образом в Курземе, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах достигнет 9–14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В Риге между облаками будет проглядывать солнце и дождя не ожидается, юго-восточный ветер в порывах будет достигать скорости до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +9 градусов.

На погодные условия влияет восточный край циклона.