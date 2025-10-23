Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя 4 283

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя

За несколько месяцев, прошедших со вступления в силу поправок об ограничении времени продажи алкогольных напитков, в Латвии не наблюдается тенденции к увеличению распространения нелегального алкоголя, сообщило Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Государственной полиции.

На заседании Национального совета по ограничению алкоголизма представители Госполиции заявили, что прошедшие месяцы были относительно коротким периодом, и пока невозможно сделать более широкие выводы о последствиях изменений. Такого же мнения придерживается и Минздрав, обещая первые выводы о влиянии поправок на потребление алкоголя в начале следующего года, а более широкую оценку - только через год.

Представители Госполиции сообщили, что в период с 1 августа по 30 сентября было проведено 19 контрольных закупок, в том числе с участием несовершеннолетних, а также другие контрольные мероприятия. С 1 августа по 8 октября возбуждено одно административное дело о незаконной покупке алкогольных напитков, три дела о продаже алкоголя в период с 10 вечера до 8 утра, а также 12 административных дел о продаже алкоголя несовершеннолетним.

За эти несколько месяцев было возбуждено 16 административных дел о незаконном производстве, поставке, хранении или перемещение алкогольной продукции. Еще семь уголовных дел было возбуждено по факту незаконной продажи алкогольной продукции, а десять - по факту незаконного производства, хранения и перемещения алкогольной продукции. За тот же период было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконного хранения, перемещения и сбыта алкогольной продукции и табачных изделий.

Что касается ограничений на рекламу, то представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) отметил, что одной из проблем является определение границы между рекламой товара и рекламой цен и скидок, которая была ограничена с 1 августа. ЦЗПП работает с торговцами по принципу "сначала проконсультируй", так что при первичном обнаружении нарушения торговца не наказывают сразу, а советуют ему внести необходимые изменения.

Как заявил руководитель Латвийской ассоциации торговцев Генрих Данусевич, поправки к закону больше всего затрагивают небольшие продовольственные магазины, снижая их оборот и доходы. Около 10% из них уже закрылись или закроются в ближайшее время.

Читайте нас также:
#алкоголь #торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Если госполиция в курсе, то либо сама торгует, либо курирует. Очень сомневаюсь, что нелегалы пришли и доложили правду.

    5
    1
  • З
    Злой
    23-го октября

    А какие проблемы закупаться с запасом, я так и делаю, все знают сколько они выпьют, к этому количеству взять ещё одну бутылку, у меня в подвале теперь объёмный запас алкоголя теперь, а вдруг кто приедет или самому захочется, на данный момент латвийский или европейский алкоголь я из принципа не покупаю, хй им а не мои деньги, я покупаю с огромным запасом алкоголь правильных 2 стран, точнее сказать я его скупаю чтобы не покупать латвийский или европейский.

    11
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    23-го октября

    Это хорошо или плохо ?!

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Просто самогон стали качественный гнать. Магазины специализированные целые ректификационные колонны продают - можно коровий навоз посыпать сахаром и выгнать 90-градусный спирт (так продавцы уверяют). И в последнее время у таких магазинов наблюдается большое оживление... :)

    14
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изображение к статье: То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Изображение к статье: В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Изображение к статье: Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Изображение к статье: Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Изображение к статье: Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже
Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже 12 2003
Изображение к статье: «Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России
«Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России 4 1861
Изображение к статье: Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще»
Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще» 2 612
Изображение к статье: Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом
Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом 8 2006

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео