За несколько месяцев, прошедших со вступления в силу поправок об ограничении времени продажи алкогольных напитков, в Латвии не наблюдается тенденции к увеличению распространения нелегального алкоголя, сообщило Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Государственной полиции.

На заседании Национального совета по ограничению алкоголизма представители Госполиции заявили, что прошедшие месяцы были относительно коротким периодом, и пока невозможно сделать более широкие выводы о последствиях изменений. Такого же мнения придерживается и Минздрав, обещая первые выводы о влиянии поправок на потребление алкоголя в начале следующего года, а более широкую оценку - только через год.

Представители Госполиции сообщили, что в период с 1 августа по 30 сентября было проведено 19 контрольных закупок, в том числе с участием несовершеннолетних, а также другие контрольные мероприятия. С 1 августа по 8 октября возбуждено одно административное дело о незаконной покупке алкогольных напитков, три дела о продаже алкоголя в период с 10 вечера до 8 утра, а также 12 административных дел о продаже алкоголя несовершеннолетним.

За эти несколько месяцев было возбуждено 16 административных дел о незаконном производстве, поставке, хранении или перемещение алкогольной продукции. Еще семь уголовных дел было возбуждено по факту незаконной продажи алкогольной продукции, а десять - по факту незаконного производства, хранения и перемещения алкогольной продукции. За тот же период было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконного хранения, перемещения и сбыта алкогольной продукции и табачных изделий.

Что касается ограничений на рекламу, то представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) отметил, что одной из проблем является определение границы между рекламой товара и рекламой цен и скидок, которая была ограничена с 1 августа. ЦЗПП работает с торговцами по принципу "сначала проконсультируй", так что при первичном обнаружении нарушения торговца не наказывают сразу, а советуют ему внести необходимые изменения.

Как заявил руководитель Латвийской ассоциации торговцев Генрих Данусевич, поправки к закону больше всего затрагивают небольшие продовольственные магазины, снижая их оборот и доходы. Около 10% из них уже закрылись или закроются в ближайшее время.