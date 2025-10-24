Жизнь будет дорожать, но не столь стремительно.

Экономист Дайнис Гашпуйтис в интервью ТВ-24 высказал предположение, что инфляция в Латвии достигла своей высшей точки, что можно объяснить ростом цен на продовольствие и ростом зарплат.

По мнению эксперта, в дальнейшем темп роста инфляции будет более умеренным - в пределах 2%. И влиять на рост инфляции будут уже не цены на продукты, а повышение стоимости услуг - к примеру, рост стоимости отопления в Риге и других коммунальных услуг.