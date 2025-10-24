Baltijas balss logotype
Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...

Жизнь будет дорожать, но не столь стремительно.

Экономист Дайнис Гашпуйтис в интервью ТВ-24 высказал предположение, что инфляция в Латвии достигла своей высшей точки, что можно объяснить ростом цен на продовольствие и ростом зарплат.

По мнению эксперта, в дальнейшем темп роста инфляции будет более умеренным - в пределах 2%. И влиять на рост инфляции будут уже не цены на продукты, а повышение стоимости услуг - к примеру, рост стоимости отопления в Риге и других коммунальных услуг.

#инфляция
Эдуард Эльдаров
(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го октября

    «Деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная, почти как в Балдоне»

    7
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    25-го октября

    Воровство денег ПРАВИТЕЛЬСТВОМ достигло высшей точки...

    8
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    25-го октября

    Воровство денег ПРАВИТЕЛЬСТВОМ достигло высшей точки...

    4
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го октября

    "темп роста инфляции будет более умеренным - в пределах 2%"

    Не сказано, в день или в час?

    7
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Это уже рассказывают, как минимум год. Или латышская экономика в высшей точке инфляции имеет тенденцию к повышению? На то она и латышская.

    17
    1
