Хэллоуин 31 октября не будут отмечать 73% жителей Латвии, тогда как 19% планируют участвовать в праздновании, сообщает агентству ЛЕТА компания интернет-технологий и исследований ООО Gemius Latvia, ссылаясь на проведённый опрос.

Ещё 8% респондентов пока не определились, будут ли они участвовать в праздничных мероприятиях.

Среди тех, кто будет отмечать Хэллоуин, 47% планируют надеть маски или костюмы и отправиться собирать сладости, 46% собираются украсить жилище, 27% — посетить мероприятия, посвящённые Хэллоуину. При этом 26% указали, что праздник будут отмечать в основном их дети, а 15% проведут Хэллоуин в кругу близких, устроив тематические вечеринки или отправившись в гости.

Другие респонденты сообщили, что в этот день будут угощать детей сладостями, нарядятся в хэллоуинскую тематику на работе, будут смотреть фильмы ужасов или же отметят другие события, такие как день рождения или именины.

Участники опроса, которые решили не праздновать Хэллоуин, в качестве основной причины указали, что им не близка эта традиция — так ответили 47% опрошенных. Ещё 46% вообще не считают Хэллоуин праздником, 35% не участвуют в праздновании, потому что этого не делают их друзья или семья, а 5% признались, что им не хватает знаний о традициях этого праздника.

Некоторые также указали, что Хэллоуин противоречит их религиозным взглядам, другим он просто не интересен или неприятен, а кто-то отметил, что это не латвийский праздник. Часть респондентов сообщили, что больше не отмечают Хэллоуин, потому что сами или их дети уже слишком взрослые для этого.

Активнее всего в праздновании Хэллоуина участвуют жители Пририжья(28%), далее следуют рижане (24%) и жители Видземе (16%). Реже всего Хэллоуин отмечают в Латгале, где 80% респондентов сообщили, что не будут его праздновать. В Видземе таких — 78%, в Земгале и Курземе — по 77%.

В опросе приняли участие 1659 пользователей интернета из Латвии.