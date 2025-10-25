«В наше время многие дети дополнительно занимаются с репетиторами. Однако, обращаясь к репетитору по объявлению, далеко не всегда можно оценить уровень его квалификации. Существуют ли в стране какие-то критерии, по которым можно оценить, имеет ли право человек на такую деятельность как репетиторство?

Другая проблема: многие репетиторы работают, не выдавая никаких чеков или других документов, подтверждающих оплату. Для многих родителей это значительные расходы, ведь за год накапливается очень приличная сумма, а вернуть налоги невозможно. Обязаны ли репетиторы выдавать платежный документ клиенту/плательщику?»

В Латвии репетитором (privātskolotājs) может работать практически любой человек, но с соблюдением определённых условий — в зависимости от того, в какой форме и насколько регулярно он предоставляет эти услуги. Так, если репетитор помогает в частном порядке и нерегулярно, время от времени, специального разрешения не требуется.

Если же преподавание осуществляется на регулярной основе и за плату, преподаватель обязан зарегистрировать хозяйственную деятельность — либо как самозанятое лицо (pašnodarbinātais) в Службе государственных доходов (СГД), либо создать SIA (ООО), если работа ведётся через бизнес.

Что касается требования к квалификации, то для частных уроков (например, репетиторство по математике, английскому и т. д.) закон не требует в обязательном порядке наличия педагогического диплома. В то же время получатель услуги или его представитель (в данном случает родитель ученика, с которым занимается репетитор) вполне может попросить предъявить документ, подтверждающий квалификацию частного педагога.

Если же работа осуществляется в рамках лицензированной учебной программы, то педагогическая квалификация обязательна.

Оправданные расходы

К оправданным расходам, которые вносятся в годовую декларацию доходов, могут быть отнесены также расходы на образовательные внешкольные программы (в понимании Закона об образовании) для детей в возрасте до 18 лет. Упомянутые образовательные программы, помимо прочего, имеют право реализовывать юридические и физические лица, не зарегистрированные в Регистре образовательных учреждений, если ими получена соответствующая лицензия от местного самоуправления.

Таким образом, если частный репетитор зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность (самозанятое лицо) и преподает курсы или проводит обучение в рамках образовательной школьной программы (и, как уже было упомянуто выше, имеет лицензию от самоуправления), родители ребенка, который занимается с таким репетитором, могут включить платежные документы, подтверждающие оплату данного обучения, в свою годовую декларацию о доходах в качестве оправданных расходов на образование детей.

Перед возмещением оправданных расходов сотрудник СГД проверит, зарегистрировано ли физическое лицо – поставщик услуг – в Регистре учебных заведений. Такая информация доступна на сайте viis.gov.lv (Преподаватели, занимающиеся частной практикой), и/или проверит информацию о выданных лицензиях на ведение преподавательской деятельности на сайтах самоуправлений или связавшись с самоуправлением. Соответственно, если выяснится, что конкретный репетитор не имел права давать частные уроки, расходы родителей возмещению не подлежат.

Платежи с квитанцией, зарегистрированной в СГД

Частный преподаватель (репетитор) может быть самозанятым лицом. И он обязан выдавать квитанцию за оказанные услуги по запросу. Квитанция, выданная по запросу, для включения в годовую декларацию о доходах в качестве расходов на образование должна быть пронумерована и зарегистрирована в Службе государственных доходов. (Номера квитанций должны быть зарегистрированы и в том случае, если приобретена чековая книжка). Удобнее всего это сделать, подав заявление в электронном виде в систему электронного декларирования СГД.

В свою очередь, получатель услуги может проверить, зарегистрирована ли конкретная квитанция в СГД, в базе данных СГД (раздел “Darījumu apliecinošās kvīts” («Квитанция о подтверждении сделки»)), введя необходимую информацию: номер налогоплательщика - частного репетитора (если он является самозанятым лицом, то это будет его персональный код), серию и номер конкретной квитанции.

Оплата банковским перечислением

Если оплата услуг репетитора производится посредством банковского перевода, подтверждением расходов на данные услуги будет выписка из банка или распечатка платёжного поручения, содержащая информацию о полученной услуге и получателе. В частности, если услугу (занятия) получал другой член семьи, то в назначении платежа необходимо указать информацию об этом человеке: его имя, фамилию, персональный код.