Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами 0 1267

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами
ФОТО: Freepik

«В наше время многие дети дополнительно занимаются с репетиторами. Однако, обращаясь к репетитору по объявлению, далеко не всегда можно оценить уровень его квалификации. Существуют ли в стране какие-то критерии, по которым можно оценить, имеет ли право человек на такую деятельность как репетиторство?

Другая проблема: многие репетиторы работают, не выдавая никаких чеков или других документов, подтверждающих оплату. Для многих родителей это значительные расходы, ведь за год накапливается очень приличная сумма, а вернуть налоги невозможно. Обязаны ли репетиторы выдавать платежный документ клиенту/плательщику?»

В Латвии репетитором (privātskolotājs) может работать практически любой человек, но с соблюдением определённых условий — в зависимости от того, в какой форме и насколько регулярно он предоставляет эти услуги. Так, если репетитор помогает в частном порядке и нерегулярно, время от времени, специального разрешения не требуется.

Если же преподавание осуществляется на регулярной основе и за плату, преподаватель обязан зарегистрировать хозяйственную деятельность — либо как самозанятое лицо (pašnodarbinātais) в Службе государственных доходов (СГД), либо создать SIA (ООО), если работа ведётся через бизнес.

Что касается требования к квалификации, то для частных уроков (например, репетиторство по математике, английскому и т. д.) закон не требует в обязательном порядке наличия педагогического диплома. В то же время получатель услуги или его представитель (в данном случает родитель ученика, с которым занимается репетитор) вполне может попросить предъявить документ, подтверждающий квалификацию частного педагога.

Если же работа осуществляется в рамках лицензированной учебной программы, то педагогическая квалификация обязательна.

Оправданные расходы

К оправданным расходам, которые вносятся в годовую декларацию доходов, могут быть отнесены также расходы на образовательные внешкольные программы (в понимании Закона об образовании) для детей в возрасте до 18 лет. Упомянутые образовательные программы, помимо прочего, имеют право реализовывать юридические и физические лица, не зарегистрированные в Регистре образовательных учреждений, если ими получена соответствующая лицензия от местного самоуправления.

Таким образом, если частный репетитор зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность (самозанятое лицо) и преподает курсы или проводит обучение в рамках образовательной школьной программы (и, как уже было упомянуто выше, имеет лицензию от самоуправления), родители ребенка, который занимается с таким репетитором, могут включить платежные документы, подтверждающие оплату данного обучения, в свою годовую декларацию о доходах в качестве оправданных расходов на образование детей.

Перед возмещением оправданных расходов сотрудник СГД проверит, зарегистрировано ли физическое лицо – поставщик услуг – в Регистре учебных заведений. Такая информация доступна на сайте viis.gov.lv (Преподаватели, занимающиеся частной практикой), и/или проверит информацию о выданных лицензиях на ведение преподавательской деятельности на сайтах самоуправлений или связавшись с самоуправлением. Соответственно, если выяснится, что конкретный репетитор не имел права давать частные уроки, расходы родителей возмещению не подлежат.

Платежи с квитанцией, зарегистрированной в СГД

Частный преподаватель (репетитор) может быть самозанятым лицом. И он обязан выдавать квитанцию за оказанные услуги по запросу. Квитанция, выданная по запросу, для включения в годовую декларацию о доходах в качестве расходов на образование должна быть пронумерована и зарегистрирована в Службе государственных доходов. (Номера квитанций должны быть зарегистрированы и в том случае, если приобретена чековая книжка). Удобнее всего это сделать, подав заявление в электронном виде в систему электронного декларирования СГД.

В свою очередь, получатель услуги может проверить, зарегистрирована ли конкретная квитанция в СГД, в базе данных СГД (раздел “Darījumu apliecinošās kvīts” («Квитанция о подтверждении сделки»)), введя необходимую информацию: номер налогоплательщика - частного репетитора (если он является самозанятым лицом, то это будет его персональный код), серию и номер конкретной квитанции.

Оплата банковским перечислением

Если оплата услуг репетитора производится посредством банковского перевода, подтверждением расходов на данные услуги будет выписка из банка или распечатка платёжного поручения, содержащая информацию о полученной услуге и получателе. В частности, если услугу (занятия) получал другой член семьи, то в назначении платежа необходимо указать информацию об этом человеке: его имя, фамилию, персональный код.

Читайте нас также:
#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
1
0
4
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Изображение к статье: На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему?
Изображение к статье: Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему? Эксклюзив!
Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин
А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин 1 1147
Изображение к статье: «От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается
«От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается 564
Изображение к статье: «Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния
«Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния 1077
Изображение к статье: Как скоро субботняя стихия отступит?
Как скоро субботняя стихия отступит? 3893

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 600
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео