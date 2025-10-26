Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двадцать лет спустя: можно ли в Латвии взыскать алименты с биологического отца 3 1526

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Двадцать лет спустя: можно ли в Латвии взыскать алименты с биологического отца

"Биологический отец оставил мать, когда она еще была беременна, и в жизни ребенка (дочери) не принимал участия. Дочери сейчас 21 год, недавно умерла ее мать, и она находится в стесненном материальном положении.

Насколько ей известно, у биологического отца проблем с финансами нет никаких. Может ли дочь потребовать произвести тест ДНК и, если отцовство будет доказано, потребовать выплаты алиментов за все годы, которые биологический отец обязан был платить? Читательница bb.lv"

Валтерс Бергс, юрист:

— Статья 179 Гражданского закона устанавливает, что родители обязаны содержать ребёнка соразмерно своим возможностям и материальному положению. Эта обязанность лежит на отце и матери до тех пор, пока ребёнок не сможет самостоятельно обеспечивать себя. При этом, согласно разъяснению Сената Верховного суда (решение от 7.01.2015 года по делу № SKC-1478/2015), эта обязанность может распространяться на ребенка даже в возрасте до 24 лет: если он обучается на дневном отделении среднего или высшего учебного заведения, то считается неспособным содержать себя самостоятельно, — соответственно, содержать его обязаны родители.

В данном случае принципиальный вопрос — чье имя стоит в графе «отец» в свидетельстве о рождении дочери? Если отец не указан, то автору вопроса прежде всего следует обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства.

Согласно статье 157. Гражданского закона, если в орган ЗАГС не подавалось совместное заявление о признании отцовства, или имеются препятствия, указанные в статье 155. упомянутого Закона (нормы об определении происхождения ребёнка от отца через добровольное признание или через суд), для внесения записи об отце в книгу регистрации рождения отцовство устанавливается судом. При рассмотрении иска суд учитывает любые доказательства, подтверждающие происхождение ребёнка от конкретного лица или исключающие такой факт.

Согласно статье 158. Гражданского закона, иск об установлении отцовства может быть подан в суд матерью ребёнка или опекуном ребёнка, самим ребёнком после достижения им совершеннолетия, а также лицом, считающим себя биологическим отцом ребёнка.

Соответственно, если отец не указан в свидетельстве о рождении, отцовство сначала должно быть установлено. И только после вступления в силу решения суда об установлении отцовства можно требовать алименты, причём требование об их выплате задним числом не допускается.

Читайте нас также:
#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
6
0
4
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Если мать не подавала на алименты, значит, либо отец помогал, либо была какая то другая договоренность и плохо, что дочь ничего не знала об этом.

    2
    2
  • 26-го октября

    Доноры в спермбанк перекрестились..

    19
    3
  • A
    Anim
    26-го октября

    Поработать девушка не пробовала в 21летем возрасте?

    24
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка
Изображение к статье: Кто поможет брошенным детям? Власти Латвии считают – кто угодно, но не госбюджет Эксклюзив!
Изображение к статье: Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели? Иконка видео
Изображение к статье: В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео