"Биологический отец оставил мать, когда она еще была беременна, и в жизни ребенка (дочери) не принимал участия. Дочери сейчас 21 год, недавно умерла ее мать, и она находится в стесненном материальном положении.

Насколько ей известно, у биологического отца проблем с финансами нет никаких. Может ли дочь потребовать произвести тест ДНК и, если отцовство будет доказано, потребовать выплаты алиментов за все годы, которые биологический отец обязан был платить? Читательница bb.lv"

Валтерс Бергс, юрист:

— Статья 179 Гражданского закона устанавливает, что родители обязаны содержать ребёнка соразмерно своим возможностям и материальному положению. Эта обязанность лежит на отце и матери до тех пор, пока ребёнок не сможет самостоятельно обеспечивать себя. При этом, согласно разъяснению Сената Верховного суда (решение от 7.01.2015 года по делу № SKC-1478/2015), эта обязанность может распространяться на ребенка даже в возрасте до 24 лет: если он обучается на дневном отделении среднего или высшего учебного заведения, то считается неспособным содержать себя самостоятельно, — соответственно, содержать его обязаны родители.

В данном случае принципиальный вопрос — чье имя стоит в графе «отец» в свидетельстве о рождении дочери? Если отец не указан, то автору вопроса прежде всего следует обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства.

Согласно статье 157. Гражданского закона, если в орган ЗАГС не подавалось совместное заявление о признании отцовства, или имеются препятствия, указанные в статье 155. упомянутого Закона (нормы об определении происхождения ребёнка от отца через добровольное признание или через суд), для внесения записи об отце в книгу регистрации рождения отцовство устанавливается судом. При рассмотрении иска суд учитывает любые доказательства, подтверждающие происхождение ребёнка от конкретного лица или исключающие такой факт.

Согласно статье 158. Гражданского закона, иск об установлении отцовства может быть подан в суд матерью ребёнка или опекуном ребёнка, самим ребёнком после достижения им совершеннолетия, а также лицом, считающим себя биологическим отцом ребёнка.

Соответственно, если отец не указан в свидетельстве о рождении, отцовство сначала должно быть установлено. И только после вступления в силу решения суда об установлении отцовства можно требовать алименты, причём требование об их выплате задним числом не допускается.