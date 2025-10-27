Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Да будет LED! На рижских улицах поменяют лампочки на миллион евро 4 451

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Да будет LED! На рижских улицах поменяют лампочки на миллион евро

Уличные светильники натриевого света в столице будут заменены на новые светодиодные (LED) светильники, общая стоимость которых достигает одного миллиона евро.

Новые светодиодные светильники обеспечивают более высокую энергоэффективность и снижают потребление электроэнергии, что позволяет городу сократить расходы на обслуживание и выбросы углерода.

В целом планируется заменить около 3865 светильников. Еще 597 штук будут доставлены на склады про запас. В целом планируется заменить 3865 ламп - на бульваре Анниньмуйжас, улицах Даугавгривас, Юрмалас гатве, Спилвес, Улманя гатве, Мукусалас, на Кенгарагском променаде, на улицах Локомотивес, Бебру, Саласпилс, Улриекстес, Пулквежа Бриежа, на проспекте Кокнесес, на улицах Тилта, Ханзас, Букулту, Бикерниеку, Эйзенштейна, Гайльэзера, Хипократа, Стиpну, Ропажу, Буллю, Кугю, Ранька дамбис, Дзирциема, Парадес, Слокас, Озолциема, Кантора, Марупес, Дарзиню, Пиедруяс, Резекнес, на проспекте Межа, на улицах Гауяс, Дунтес, Эзермалас, Ганибу дамбис, Чака, Марияс и Бривибас.

Проект предусматривает не только замену существующих фонарей, обновление подводящих кабелей и автоматических выключателей, но также установку и регистрацию контроллеров светильников в системе управления освещением.

Городскому бюджету передовой подход к освещению улиц обойдется в 630 тыс евро, остальные 380 евро будут получены в рамках Климатической программы Евросоюза.

Лампочки обещают поменять за девять месяцев, работы по замене начнутся через неделю.

Читайте нас также:
#рижская дума #город
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Ну вот, якобы сама собой образовалась ещё одна "ДЫРКА" из которой государственное бабло будет плавно перетекать в карманы чиновничьего ворья.

    1
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    Да-да, конечно, надо ещё поменять все светофоры.

    10
    1
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Кто не вкладывает- тот не ест.Только вкладывая можно хорошо заработать. И ,главное,всегда думать и пользоваться рекомендациями прошлых дум,особенно ушаковских,когда вдруг все стадионы города у школ оказались в частных руках ,была выкуплена земля за 200 тыс.евро и в стадионы были вложены миллионы при своем интересе ...Красавец .И людям хорошо и у команды пенсия на старость в Испании. Клейнберг,чувствуется,что из одного святого места с Ушаковым,😀,делает тоже самое.. Есть отреставрированный РД социальный дом .Рядом была хозяйская земля и все гадали,что там будет,когда поставили загородку.Что ж там замутил хозяин?Дом?Автостоянку прям под домом,который рядом с социальным?Жильцы были в шоке. А переживать не стоило...Дума выкупила за небольшие деньги землю у хозяина и теперь там будет детская площадка,дорожки . Все бы хорошо,но в соседнем дворе огромная детская площадка со всеми прибамбасами на миллиона полтора и теперь тут будет на столько же.Детей рядом наберётся может с десяток 😛Да и то не факт.Но ,деньги освоены,попилены и народу кость.Все по уму... Собянин вон уже в Москве плитку тротуарную уже по несколько раз перекладывал-у бывшей жены Наины заводик небольшой ,а евреи,надо отдать должное,бывшим помогают и детям тоже .,😛

    2
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го октября

    Дааа... Хайтюк и лакшери добрался наконец... А если оптимизировать освещение там, где оно ночью во всю ширь греет воздух и светит ни для кого вообще, то может и баблишко на электричество удалось бы сэкономить. Которое нынче очень не дёшево.

    7
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео