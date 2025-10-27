Уличные светильники натриевого света в столице будут заменены на новые светодиодные (LED) светильники, общая стоимость которых достигает одного миллиона евро.

Новые светодиодные светильники обеспечивают более высокую энергоэффективность и снижают потребление электроэнергии, что позволяет городу сократить расходы на обслуживание и выбросы углерода.

В целом планируется заменить около 3865 светильников. Еще 597 штук будут доставлены на склады про запас. В целом планируется заменить 3865 ламп - на бульваре Анниньмуйжас, улицах Даугавгривас, Юрмалас гатве, Спилвес, Улманя гатве, Мукусалас, на Кенгарагском променаде, на улицах Локомотивес, Бебру, Саласпилс, Улриекстес, Пулквежа Бриежа, на проспекте Кокнесес, на улицах Тилта, Ханзас, Букулту, Бикерниеку, Эйзенштейна, Гайльэзера, Хипократа, Стиpну, Ропажу, Буллю, Кугю, Ранька дамбис, Дзирциема, Парадес, Слокас, Озолциема, Кантора, Марупес, Дарзиню, Пиедруяс, Резекнес, на проспекте Межа, на улицах Гауяс, Дунтес, Эзермалас, Ганибу дамбис, Чака, Марияс и Бривибас.

Проект предусматривает не только замену существующих фонарей, обновление подводящих кабелей и автоматических выключателей, но также установку и регистрацию контроллеров светильников в системе управления освещением.

Городскому бюджету передовой подход к освещению улиц обойдется в 630 тыс евро, остальные 380 евро будут получены в рамках Климатической программы Евросоюза.

Лампочки обещают поменять за девять месяцев, работы по замене начнутся через неделю.