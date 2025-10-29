Baltijas balss logotype
Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году их выплаты достигнут одного миллиарда евро в год

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году их выплаты достигнут одного миллиарда евро в год
ФОТО: Thought Co

Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году сумма выплачиваемых пенсий за выслугу лет достигнет одного миллиарда евро, а к 2060 году — почти 1,7 миллиарда евро, сообщил представитель Государственной канцелярии на заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма.

Депутаты на сегодняшнем заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам продолжили обсуждение необходимости реформы пенсий за выслугу лет.

Государственная канцелярия сообщила, что в настоящее время самые высокие пенсии по выслуге лет получают судьи, в среднем 3181 евро, а самые низкие пенсии по выслуге лет – художники - 815 евро.

#пенсии
