Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году сумма выплачиваемых пенсий за выслугу лет достигнет одного миллиарда евро, а к 2060 году — почти 1,7 миллиарда евро, сообщил представитель Государственной канцелярии на заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма.