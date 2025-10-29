Без реформы пенсий за выслугу лет к 2050 году сумма выплачиваемых пенсий за выслугу лет достигнет одного миллиарда евро, а к 2060 году — почти 1,7 миллиарда евро, сообщил представитель Государственной канцелярии на заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма.
Депутаты на сегодняшнем заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам продолжили обсуждение необходимости реформы пенсий за выслугу лет.
Государственная канцелярия сообщила, что в настоящее время самые высокие пенсии по выслуге лет получают судьи, в среднем 3181 евро, а самые низкие пенсии по выслуге лет – художники - 815 евро.
