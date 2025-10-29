Baltijas balss logotype
Государство даст денег на установку солнечных панелей в многоквартирных домах 3 1023

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Государство даст денег на установку солнечных панелей в многоквартирных домах

Жители многоквартирных домов в Латвии скоро получат возможность прилично сэкономить на счетах за электричество.

Министерство климата и энергетики (KEM) разработало новую программу поддержки, которую планируется утвердить в правительстве до конца текущего года. Согласно программе, государство покроет часть расходов владельцам многоквартирных домов на установку экологичных систем выработки энергии — например, тепловых насосов, солнечных панелей и других устройств.

Будет конкурс

Согласно данным SKDS за сентябрь 2025 года, 35% опрошенных, проживающих в многоквартирных домах, выразили заинтересованность в установке на крыше дома солнечных панелей с аккумуляторами, чтобы снизить расходы на электроэнергию, потребляемую для общих нужд (например, освещение лестничных клеток и придомовых территорий).

Разработанная программа поддержки в настоящее время находится на стадии межведомственного согласования, в ходе которого получены мнения заинтересованных сторон, и KEM их сейчас рассматривает. Планируется утвердить программу в Кабинете министров до конца текущего года.

Общий доступный объём финансирования составит 26,8 млн евро, которые будут предоставлены в рамках Фонда модернизации. После утверждения программы правительством в течение месяца планируется объявить открытый конкурс проектных заявок. В ходе конкурса заинтересованные лица будут приглашены подать заявки на получение финансирования, подготовив проектное предложение и представив его в Vides investīciju fonds. Финансирование будет предоставляться в форме грантов.

Подать заявку на поддержку смогут уполномоченные лица владельцев многоквартирных домов, включая управляющих или администраторов домов, объединения владельцев квартир, а также другие заинтересованные стороны — энергетические сообщества, зарегистрированные в реестре энергосообществ, муниципалитеты, государственные учреждения и их предприятия.

Как правило, энергосообщества состоят из нескольких участников, которыми могут быть как физические лица, так и малые или средние предприятия, причём их число не ограничено. Участники объединяются в энергосообщество для совместного производства, потребления и хранения энергии, обычно из возобновляемых источников.

Помощь - до 70%

Поддержка будет предоставляться для приобретения оборудования по производству электроэнергии и тепловой энергии — солнечных панелей (включая батареи), тепловых насосов и солнечных коллекторов, а также для строительства необходимой инфраструктуры, связанной с их эксплуатацией, и подготовки технической документации.

Размер финансирования будет зависеть от типа заявителя. Общий объём финансирования на приобретение и установку технологий возобновляемых источников энергии в многоквартирных домах составит 10 млн евро, в государственных и муниципальных зданиях — 7,6 млн евро, а для энергосообществ — 9,2 млн евро.

Интенсивность поддержки от общих допустимых затрат проекта составит до 70% для многоквартирных домов и энергосообществ, 80% — для государственных и муниципальных учреждений. В случае если проект подпадает под категорию государственной помощи коммерческой деятельности, интенсивность поддержки не превысит 65% от допустимых расходов на установку оборудования, использующего возобновляемые источники энергии.

#пособие #солнечные панели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • KA
    Kaa Akk
    30-го октября

    Уже "договорились с богом" и в этом году 0,6 ТВтч производства от солнечной энергии. Что позволило латвийскому бюджету сэкономить на покупке газа 600000 кВтч * 0,106 c€ = 64 миллиона €. Через пару лет расширения такими темпами и солнце будет давать больше электроэнергии Латвии чем газ.

    0
    0
  • KA
    Kaa Akk
    Kaa Akk
    30-го октября

    600 000 000 кВтч *0,106 на закупке газа и платах за выбросы *

    0
    0
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Осталось с богом договориться ,чтобы солнечные дни были в стране туч и дождей... 😀

    7
    2
Читать все комментарии

