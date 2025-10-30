Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Детей не хватает: в Латвии закроют еще две школы 1 2986

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Детей не хватает: в Латвии закроют еще две школы
ФОТО: LETA

Из-за отсутствия установленного государством минимального количества учеников с 1 августа следующего года планируется закрыть Эдольская начальную школу и начальная школа имени Зигфрида Анны Мейеровица в Кабиле, постановили в четверг депутаты Кулдигской краевой думы.

В этом учебном году в Эдольской школе обучаются 44 ученика, при этом в 1-м и 3-м классах нет ни одного ученика. В Кабильской школе учатся 40 школьников — в 1-м классе также нет ни одного, а в 8-м учится только один ребёнок, свидетельствуют данные, собранные самоуправлением.

Согласно действующим требованиям правительства ЛР, в образовательных учреждениях Кулдигского края, расположенных в волостях, в группах 1–3, 4–6 и 7–9 классов должно быть не менее 30 учеников.

Дума поручила Эдольской и Кабильской школам до 31 мая 2026 года проинформировать руководителя Управления образования Кулдигского края о соответствии числа учеников установленным государственным количественным показателям.

Если к 31 мая 2026 года школы не найдут детей, соответствующее учебное заведение будет закрыто с 1 августа 2026 года. Депутаты также поручили директорам школ проинформировать сотрудников, учеников и их родителей о принятом решении.

Читайте нас также:
#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
2
4
1
8

Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    31-го октября

    Где защитники латышского, "государственного" языка? Сокращается количество носителей оного и учреждений ему обучающему, или вся защита заканчивается на репрессиях против русского языка?

    20
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В регионах растут опасения относительно будущего общественного транспорта
Изображение к статье: facebook.com/RigaZoo
Изображение к статье: Абсурд в Риге: квартира сгорела, а счета продолжают приходить
Изображение к статье: На Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео