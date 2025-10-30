Из-за отсутствия установленного государством минимального количества учеников с 1 августа следующего года планируется закрыть Эдольская начальную школу и начальная школа имени Зигфрида Анны Мейеровица в Кабиле, постановили в четверг депутаты Кулдигской краевой думы.

В этом учебном году в Эдольской школе обучаются 44 ученика, при этом в 1-м и 3-м классах нет ни одного ученика. В Кабильской школе учатся 40 школьников — в 1-м классе также нет ни одного, а в 8-м учится только один ребёнок, свидетельствуют данные, собранные самоуправлением.

Согласно действующим требованиям правительства ЛР, в образовательных учреждениях Кулдигского края, расположенных в волостях, в группах 1–3, 4–6 и 7–9 классов должно быть не менее 30 учеников.

Дума поручила Эдольской и Кабильской школам до 31 мая 2026 года проинформировать руководителя Управления образования Кулдигского края о соответствии числа учеников установленным государственным количественным показателям.

Если к 31 мая 2026 года школы не найдут детей, соответствующее учебное заведение будет закрыто с 1 августа 2026 года. Депутаты также поручили директорам школ проинформировать сотрудников, учеников и их родителей о принятом решении.