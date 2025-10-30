Парламентская Комиссия по запросам продолжает рассмотрение документа N 97, обращенного к министру внутренних дел Рихардсу Козловскису "Об отнятии гражданства Латвии у Петра Авена".

"Российский олигарх"

Такое понятие применено к 70-летнему предпринимателю Петру Олеговичу Авену в документе наряду с "гражданин Латвийской Республики". Хотя чаще его называют, конечно, по-другому – олигарх (Авен фигурировал в многочисленных "списках Forbs" по крайней мере до 2022-го года с состоянием от 4 до 5.5 миллиардов долларов). Но вот кто такой олигарх, неясно. Правового определения олигарха в национальном законодательстве не существует, равно и противоречия между тем, что лицо является олигархом и гражданином ЛР одновременно.

Однако, податели документа апеллируют к тому, что господин Авен "включен в утвержденный Европейским Союзом санкционный список. Он активно оказывал материальную и финансовую поддержку лицам, принимающим решения в России, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины, и получал от них благо. Он также поддерживал действия или политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Часть 1-я статьи 24-й Закона о гражданстве Латвии гласит: "Гражданство Латвии у лица отнимается, если оно: оказывало существенную финансовую, пропагандистскую, технологическую или иного вида поддержку государствам или лицам, проводящим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают иди угрожают территориальной целостности демократических государств, суверенитет и независимость либо конституционный строй, либо также если лицо само участвовало в осуществлении таких действий и в случае отнятия гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства".

К личности Петра Авена проявили недюжинный интерес сразу 10 парламентариев: Эдвинс Шнере, Артурс Бутанс, Илзе Индриксоне, Угис Митревицс, Юргис Клотиньш, Наурис Пунтулис, Янис Грасбергс, Янис Домбрава, Янис Витенбергс, Эдмундс Тейрумниекс. Объединяет всех этих людей то, что все они избраны в Сейм от Национального объединения.

"Закончена ли за время двух лет проверка о возможных нарушениях П.Авеном норм Закона о гражданстве?, – задали риторический вопрос политики, – если еще нет, то каковы причины? Почему эта проверка длится столь долго и сколько времени еще необходимо, чтобы была закончена проверка? Напоминаем, что в соответствии с Законом о гражданстве, отнятие гражданства в порядке, определенном 5-м пунктом 1-й части статьи 24-й нельзя начать, пока не получен отзыв учреждений безопасности. Поэтому призываем Министерство внутренних дел не задерживать процесс проверки".

Оспаривание решения не приостанавливает

Господин Козловскис, надо сказать, принял вызов с открытым забралом. А как иначе, когда он один из хэдлайнеров премьерской фракции "Новое Единство" – у партии и так все висит на волоске из-за бюджета, а еще и этот Авен. Кому охота в такой обстановке прослыть недостаточным патриотом?

Потому Козловскис ответил: "Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие. Согласно пункту 3 правил Кабинета министров от 24 сентября 2013 года И 975 "порядок утраты и восстановления гражданства Латвии" решение о лишении гражданства Латвии принимает начальник Управления по делам гражданства и миграции или уполномоченное им должностное лицо".

Получается, миллиардер Авен – это уровень главы УДГМ Майры Розе, которая недавно уже распорядилась выдворить из ЛР 841 россиянина. Как говорится "сгорел сарай, гори и хата" – от чиновницы не убудет. Тем более, что те, с кем бывший россиянин договаривался о схеме "гражданство Латвии – инвестиции в Латвию", уже не при делах. Ну разве что бывший мэр Риги, который с Авеном 6 лет назад подписывал договор о Международном музыкальном фестивале, теперь председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению.

А также мэр Огре, где Авен собирался провести выставку фарфора 1920-30-х годов, еще на должности. Кстати, Эгилс Хелманис – от того же Национального объединения. Вот такой уровень плюрализма.

Дедушка служил в ВЧК и был репрессирован

Давайте вспомним, как Петр Авен получал латвийское гражданство. Он апеллировал к родственным узам.

Действительно, его дедушка Ян Яковлевич Авен родился 130 лет назад в Вецпиебалгской волости в крестьянской семье. Но в Латвийской Республике он не жил, гражданином не являлся. Только в Российской Империи, частью которой тогда была Латвия, и в СССР.

Авен-дед – деятель спецслужб и дипломат. Фото Wikipedia

Ян Авен относился к когорте так называемых "старых большевиков" – его партийный стаж отсчитывался с 1913 года. В Первую Мировую пошел сражаться в 7-й Бауский полк латышских стрелков, в 1917-ом стал председателем ротного ревкома. После Октябрьского переворота назначен в охрану Совнаркома в Смольном дворце в Петрограде. До 1920-го года работал следователем ВЧК, выезжая с рабочими командировками на этническую родину в составе Особого отдела 15-й армии, проводившей бои в Латгалии.

В 1920-30-е годы Ян Авен служил заместителем руководителя Литературного подотдела Коммунистического Интернационала, представлял советскую власть в Стокгольме, был директором театра, работал в Сельскохозяйственном институте, в Госплане…

Тем не менее сталинские репрессии ударили по Авену рано: в 1935 году он был арестован и осужден как троцкист-зиновьевец на 5 лет. И уже на Колыме в 1938 году "тройка" НКВД вынесла ему смертный приговор. По первому делу он был реабилитирован посмертно в 1967 году, по второму – в 1989.

"Это все в интересах Авена..."

...так охарактеризовал депутат Шнере бездействие силовиков на заседании Комиссии по запросам: – Но в интересах ли это государства? Я сомневаюсь. Государство подало апелляцию в Европейский Суд об отмене санкций для Авена.

Высказался и министр Козловскис: "Отнятие гражданства – не политический процесс! Я не могу вам сказать, закончена ли уже проверка, или еще нет".

В государстве работают три (!) учреждения государственной безопасности, напомнил министр. Плюс Комиссия Сейма по национальной безопасности. И "возможно это правильно, что министр внутренних дел не может настоять и отнять гражданство".

По голосам на комиссии Нацобъединение оказалось в меньшинстве, этот их запрос не поддержали. Но горячая тема "гражданина Авена" явно актуализируется перед выборами!

Справка

Петр Авен (70) – российский миллиардер, предприниматель и бывший банкир. С 1991 по 1992 год работал в правительстве России: был первым замминистра иностранных дел в правительстве Егора Гайдара, затем министром внешнеэкономических связей и представителем президента России Бориса Ельцина в Совете "Большой восьмёрки".

С 1994 по 2011 год занимал пост президента "Альфа-Банка", затем продолжил работу в компании в качестве председателя совета директоров. Был совладельцем люксембургского холдинга Letter One, объединявшего активы в энергетике, розничной торговле, телекоммуникациях и фармацевтике.

Имеет российское и латвийское гражданство и был одним из самых богатых людей России и Латвии, с 2022 года попал под санкции ЕС и Великобритании в связи с войной в Украине.