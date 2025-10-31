В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо преимущественно останется облачным, в многих местах пройдут дожди. В отдельных районах Видземе и Латгале ожидается туман.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, на западном побережье Курземе порывы достигнут 17 метров в секунду.

В Риге октябрь завершится облачной погодой, существенных осадков не ожидается. При умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +10..+11 градусов.

Погодные условия определяет циклон, который слабеет и смещается на восток.