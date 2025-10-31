В Латвии постепенно сокращается количество региональных автобусных маршрутов - меньше жителей означает и меньший пассажиропоток, в итоге часть рейсов становится нерентабельной, пишут общественные СМИ.

Это коснется и жителей Селии, однако они не планируют стоять в стороне - соберут свой опыт и рекомендации, чтобы представить их в Министерство сообщения и Автотранспортную дирекцию (АТД).

Лигита Вецвагаре уже 10 лет работает помощником врача в Акнистской психоневрологической больнице и живет примерно в семи километрах от места работы. Ее транспортировка на работу теперь под угрозой, так как со следующего года сокращается маршрутная сеть регионального значения и закрывается автобусный рейс, на котором она ежедневно ездит на работу и домой.

"Все эти 10 лет я пользовалась этим автобусом. Узнать об этих изменениях, конечно, было очень неприятно", - рассказала женщина.

Лигита отметила, что по утрам автобус пустым не ездит - в среднем в нем около пяти пассажиров, зимой больше. Представитель АТД Виктор Закис пояснил, что пока ведется оценка предполагаемых изменений, чтобы не было нарушено передвижение школьников и работающих: "Маршрутная сеть не застывшая - она все время меняется и приспосабливается к потребностям, которые идентифицируются в конкретный момент".

В Акнисте действует крупнейший прокат лодок в Селии, там тоже отметили, что масштабные изменения повлияют на поток клиентов.

"Эта тема очень нас касается, и мы, конечно, против сокращения [рейсов] как таковых. Мы за инновации и гибкое мышление. Но происходящее сейчас просто - закрываем и все. Точка", - заявила руководитель общества "Sēlijas laivas" Санта Шмите.

В качестве одного из решений предлагается транспорт общего пользования или транспорт по запросу. Однако важно, чтобы жители высказывали свои идеи вслух, отметил Закис:

"Предложения уместны, и многие из тех, что обоснованы и могут быть реализованы, реализуются".

Местное общество "Sēlijas salas" взяло на себя инициативу и призывает местных жителей высказать свое мнение, которое дальше будет передано на обсуждение с АТД и Минсообщения.

"Это, может быть, уже не история о конкретных рейсах или конкретных населенных пунктах, а о ситуации в целом - какое отношение Латвийское государство демонстрирует сельским жителям и местам, где уже сейчас различные услуги сокращаются как со стороны государства, так и самоуправлений", - пояснил представитель сети сотрудничества общин "Sēlijas salas" Янис Дзимтайс.

Сокращение сети происходит постепенно по всей Латвии. В следующем году объем рейсов может сократиться на 16%, из которых только 6% признаны нерентабельными. Остальные планируется переориентировать с регионального общественного транспорта на коммерческие маршруты.