В обществе звучат опасения, что есть украинцы, которые недобросовестно используют свой статус, пишет La.lv.
Карлис пишет в социальной сети «X»: «Похоже, в Латвию приехало много русских из Украины, даже больше, чем настоящих украинцев. Создается впечатление, что большая часть из них даже не знает украинского языка, а говорит только по-русски. И вообще, как можно «бежать из России», но приезжать в Латвию и спокойно слушать русскую музыку???!»
Мартиньш также выражает недовольство поведением беженцев из Украины в Латвии. Он отмечает, что страна полна людей, которые, по его словам, «бесстыдно пользуются статусом беженцев». Мартиньш добавляет, что большинство из них не говорят по-латышски, а в лучшем случае понимают язык. Он также высказывает пессимистический прогноз – война закончится, но эти люди останутся.
Еще один пользователь делится своим мнением: «Украинцы, если таковые были в оккупированной части, уезжают в Польшу, где язык похож. В Латвию уезжают украинские русские, за которых умирают на войне, здесь у них нет языковых проблем. Через три года некоторые латыши начинают сожалеть. Слишком поздно».
Янис в дискуссии высказывает мнение, что после открытия границ из Латвии в основном уехали именно люди русской национальности, и то же самое произошло в Донбассе – когда ситуация стала выгодной, русские оттуда сбежали. Он отмечает, что в таком поведении нет ничего удивительного, потому что, когда человек оторван от своей родины, ему легче уехать дальше. Янис добавляет, что желание продолжать говорить на своем языке в таких условиях совершенно естественно.
Вопрос в том, являются ли те, кто называют себя украинцами, вообще украинцами. В то же время русские, которые не хотят учить ни один язык, ведут себя одинаково во всем мире.
Šķiet, uz Latviju daudz sabraukuši krievi no Ukrainas, pat ne tik daudz cik īsto ukraiņu. Rodas iespaids, ka liela daļa pat ukraiņu valodu neprot, bet runā tikai krieviski. Un vispār, kā var ''bēgt no krievijas'', taču ierasties Latvijā un vēsā mierā klausīties krievu mūziku???! https://t.co/bWsDxQnAHC— Kārlis Knauss (@karlisknauss) October 30, 2025
