Латышское общество возмущено: вместо украинцев в Латвию понаехала «русская вата» 21 21777

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Латышское общество возмущено: вместо украинцев в Латвию понаехала «русская вата»

В обществе звучат опасения, что есть украинцы, которые недобросовестно используют свой статус, пишет La.lv.

Карлис пишет в социальной сети «X»: «Похоже, в Латвию приехало много русских из Украины, даже больше, чем настоящих украинцев. Создается впечатление, что большая часть из них даже не знает украинского языка, а говорит только по-русски. И вообще, как можно «бежать из России», но приезжать в Латвию и спокойно слушать русскую музыку???!»

Мартиньш также выражает недовольство поведением беженцев из Украины в Латвии. Он отмечает, что страна полна людей, которые, по его словам, «бесстыдно пользуются статусом беженцев». Мартиньш добавляет, что большинство из них не говорят по-латышски, а в лучшем случае понимают язык. Он также высказывает пессимистический прогноз – война закончится, но эти люди останутся.

Еще один пользователь делится своим мнением: «Украинцы, если таковые были в оккупированной части, уезжают в Польшу, где язык похож. В Латвию уезжают украинские русские, за которых умирают на войне, здесь у них нет языковых проблем. Через три года некоторые латыши начинают сожалеть. Слишком поздно».

Янис в дискуссии высказывает мнение, что после открытия границ из Латвии в основном уехали именно люди русской национальности, и то же самое произошло в Донбассе – когда ситуация стала выгодной, русские оттуда сбежали. Он отмечает, что в таком поведении нет ничего удивительного, потому что, когда человек оторван от своей родины, ему легче уехать дальше. Янис добавляет, что желание продолжать говорить на своем языке в таких условиях совершенно естественно.

Вопрос в том, являются ли те, кто называют себя украинцами, вообще украинцами. В то же время русские, которые не хотят учить ни один язык, ведут себя одинаково во всем мире.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
