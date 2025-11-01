Не всем дано окончить среднюю школу, и не всем — получить специальность. Для тех, кто не в состоянии учиться на общем уровне, в Латвии вводится понятие «профессионального основного образования», коим намереваются охватить тех молодых людей, кто сегодня остается за бортом образовательной системы.

Куда пристроить двоечников

До конца 2026 года, Министерству образования и науки (МОН) положено выработать и представить на рассмотрение правительству информационное сообщение, о предложениях по «включающему образованию». «Обеспечив синергию с принципами социального измерения и направляющими линиями всего пространства высшего образования Европы», – высокопарно заявлено в документе, который МОН под руководством Даце Мелбарде («Новое Единство») представило в Комиссию Сейма по образованию, науке и культуре

По жизни для нас это означает вот что: в профессиональном образовании появится так называемый 2-й уровень, т.е. «профессиональная квалификация, которой соответствует теоретическая и практическая подготовленность, дающая возможность частично самостоятельно осуществлять простые задания в определенной области практической деятельности».

В частности, будут пытаться научить таким специальностям: строительный рабочий, лесной рабочий, обработчик древесных материалов, слесарь монтажных работ, рабочий производства пищевых продуктов, помощник швеи, помощник ремонтника обуви, кухонный работник, домашняя обслуга, помощник продавца.

А если гайку не затянут?

Лесной рабочий – это ладно. Но вот Ваш автор, по изучению данного списка, крепко призадумался: а хотелось бы ему, к примеру, вкушать еду, приготовленную при участии данных сотрудников?

С другой стороны, постоянные ремонты автомобиля, регулярно возвращающие к одним и тем же дефектам, сами по себе указывают, что работы проводятся персоналом, скажем так, альтернативно одаренным...

Может быть, найти все-таки, менее потенциально опасные сферы деятельности для инвалидов I и II групп, которых хотят выгнать на рынок труда. Ведь сами чиновники, которые пишут подобные проекты, кажется, не представляют себе, что будет — когда молодой человек не затянет гайку, или криво положит бревно на пилораму, а барышня, предположим, что-то антисанитарное сделает с готовящимся салатиком...

Тем не менее, в рамках данной тематики в ЛР учится уже 898 человек. Не так чтобы мало — хватило бы на целое крупное предприятие, если брать нынешние, национальные, мерила.

Неоднородная среда

Кроме всего прочего, для обучения вышеуказанных категорий, потребуются ассистенты, которые помогут им «на оплачиваемом рабочем месте, быть в связи с прочими физическими и юридическими лицами».

А тем временем, по всей Латвии еще и завершен (хотя и формально) перевод профобразования — исключительно на государственный язык. Ну, или, по крайней мере: «Разработаны учебно-методические средства для работы в лингвистически неоднородной среде».