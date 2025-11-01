Baltijas balss logotype
Власти Латвии придумали, куда пристроить сотни двоечников, которые не смогли закончить среднюю школу

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook.

Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook.

Не всем дано окончить среднюю школу, и не всем — получить специальность. Для тех, кто не в состоянии учиться на общем уровне, в Латвии вводится понятие «профессионального основного образования», коим намереваются охватить тех молодых людей, кто сегодня остается за бортом образовательной системы.

Куда пристроить двоечников

До конца 2026 года, Министерству образования и науки (МОН) положено выработать и представить на рассмотрение правительству информационное сообщение, о предложениях по «включающему образованию». «Обеспечив синергию с принципами социального измерения и направляющими линиями всего пространства высшего образования Европы», – высокопарно заявлено в документе, который МОН под руководством Даце Мелбарде («Новое Единство») представило в Комиссию Сейма по образованию, науке и культуре

По жизни для нас это означает вот что: в профессиональном образовании появится так называемый 2-й уровень, т.е. «профессиональная квалификация, которой соответствует теоретическая и практическая подготовленность, дающая возможность частично самостоятельно осуществлять простые задания в определенной области практической деятельности».

В частности, будут пытаться научить таким специальностям: строительный рабочий, лесной рабочий, обработчик древесных материалов, слесарь монтажных работ, рабочий производства пищевых продуктов, помощник швеи, помощник ремонтника обуви, кухонный работник, домашняя обслуга, помощник продавца.

А если гайку не затянут?

Лесной рабочий – это ладно. Но вот Ваш автор, по изучению данного списка, крепко призадумался: а хотелось бы ему, к примеру, вкушать еду, приготовленную при участии данных сотрудников?

С другой стороны, постоянные ремонты автомобиля, регулярно возвращающие к одним и тем же дефектам, сами по себе указывают, что работы проводятся персоналом, скажем так, альтернативно одаренным...

Может быть, найти все-таки, менее потенциально опасные сферы деятельности для инвалидов I и II групп, которых хотят выгнать на рынок труда. Ведь сами чиновники, которые пишут подобные проекты, кажется, не представляют себе, что будет — когда молодой человек не затянет гайку, или криво положит бревно на пилораму, а барышня, предположим, что-то антисанитарное сделает с готовящимся салатиком...

Тем не менее, в рамках данной тематики в ЛР учится уже 898 человек. Не так чтобы мало — хватило бы на целое крупное предприятие, если брать нынешние, национальные, мерила.

Неоднородная среда

Кроме всего прочего, для обучения вышеуказанных категорий, потребуются ассистенты, которые помогут им «на оплачиваемом рабочем месте, быть в связи с прочими физическими и юридическими лицами».

А тем временем, по всей Латвии еще и завершен (хотя и формально) перевод профобразования — исключительно на государственный язык. Ну, или, по крайней мере: «Разработаны учебно-методические средства для работы в лингвистически неоднородной среде».

#образование
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(8)
  • I
    Inna
    2-го ноября

    Как по мне, сейчас нужно сокращать пребывание в школах. Кто хочет учись, кто не хочет - после 7 профессиональное и среднее. Иначе они все равно болтаются по школе и ничего не делают. Я бы своего отправила бы после 7 получать профессиональное, не идёт учёба, пускай профессию получает. Вся жизнь будет ещё одну профессию получить. Но уж лучше сразу профессию получить первую, чем просто штаны просиживать...

    5
    1
  • 1-го ноября

    вы даже детям не можете дать нормальное образование, о каком будущем вы говорите? вы ведь сами против этого будущего.

    14
    2
  • пк
    полосатый конь
    1-го ноября

    Очевидно, они говорят о своём собственном прекрасном будущем. На хуторке, в Испании, с кругленькой суммой на счётике ̶с̶п̶и̶з̶ж̶е̶н̶н̶ы̶х̶ ? НАЙН ! Честно заработанных у таких же туземцев денех !

    6
    2
  • A
    Aleks
    1-го ноября

    Чем хуже,тем лучше для власти,потому как это люди временные и к Латвии ,в хорошем смысле,не имеющие никакого отношения. Главная задача -это хорошо заработать и приобрести недвижимость за рубежом и желательно в теплой стране.Осиальное их мало волнует,потому как жить здесь они не собираются.Уж их дети и родственники точно.😈👽

    60
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го ноября

    Раньше, якобы при "оккупации" была сеть Профессионально - технических училищ. Где действительно на профессиональном уровне обучали нужным Латвии профессиям - токарь, фрезеровщик, шлифовщик, координатчик, доводчик (специалист по работе с притирочными алмазными пастами и порошками), а также многие десятки других профессий. Теперь никакого оборудования нет, а значит технически грамотные специалисты не нужны, поэтому и Профессиональное образование теперь будет ОСНОВНЫМ, а не ТЕХНИЧЕСКИМ. Смешно мне со всех этих поползновений, сделать то, в чём даже понятия нет.

    70
    4
  • ji
    jurijs ivanovs
    1-го ноября

    вот к чему приводят бесконечные реформы в образовании и здравоохранении ! закрытие школ ! перевод школ на латышский язык обучения ! недостаток учителей ! проверки учителей на знание языка ! дети не могут окончить среднюю школу ! СОТНИ ДВОЕЧНИКОВ ! зато дети депутатов учаться в гимназиях и спецшколах для избранных ! обыкновенные нормальные дети должны учиться валить лес и шить трусы на лауме ! обслуживающий персонал ! неспособные учиться и могут выполнять простые работы ! прекрасный результат реформы образования ! 30 лет бесконечных реформ образования и здравоохранения ! даже те кто смог закончить среднюю школу не могут найти себе нормальную работу и уезжают ! в армии недобор ! прекрасный результат за 30 лет !

    82
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го ноября

    Любая реформа, принимаемая нашим правительством, заведомо ведёт к провалу! Нет ни одной реформы, которая имела бы право на жизнь. Или кто-то считает, что эта слепая мечта, исключение из правил?

    109
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го ноября

    Всех альтернативно одаренных - в сейм и правительство, ясно же! Сколько лет уже там сидят - и ничего...

    81
    1
Читать все комментарии

Видео