Домашние животные останутся за дверьми? Возможные правила убежищ вызывают множество вопросов

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Вопросы безопасности населения в условиях кризиса и доступности укрытий становятся всё более актуальными, пишет LA.lv. В передаче TV24 “Uz līnijas” председатель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирт Лапиньш прокомментировал один из самых часто задаваемых вопросов: можно ли будет взять с собой домашнее животное в укрытие, если возникнет такая необходимость?

По словам Лапиньша, действующая редакция нормативов свидетельствует о том, что с домашними животными в убежище попасть будет нельзя. У этого есть рациональное объяснение — такие помещения не предназначены для длительного пребывания, и в них может одновременно находиться очень много людей.

«Представьте себе ситуацию. В укрытии много людей, оно переполнено. Убежище следует воспринимать как место, где нужно пробыть полчаса, час. Оно не предназначено для жизни. Там будет очень много людей — 500, 1000 человек — и туда заходит собака», — пояснил Лапиньш.

Он подчеркнул, что в условиях кризиса невозможно предсказать, как животные отреагируют на громкие звуки, хаос или присутствие других людей. Это может создать дополнительную угрозу в уже стрессовой ситуации: «Кто может взять на себя ответственность за каждую собаку, за то, как она поведёт себя в кризисной ситуации? Падают бомбы — она может начать нападать или что-то в этом роде».

В то же время, по его словам, исключения будут сделаны для служебных животных, которые специально обучены для работы в экстремальных ситуациях. Остальные животные должны будут оставаться в безопасном месте вне укрытия.

«Я думаю, что служебных собак — тех, что обучены, полицейских, собак-поводырей — разрешат. Но всех животных — нет», — отметил Лапиньш.

Он призвал жителей заранее подготовиться к такой возможной ситуации и позаботиться о том, чтобы у домашнего животного дома было безопасное место с доступом к воде, пище и укрытию.

LA.lv

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
