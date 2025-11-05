Чтобы ни одна капля не потерялась! В Риге установлены первые 500 счётчиков на воду, входящую в многоквартирные дома 2 979

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы ни одна капля не потерялась! В Риге установлены первые 500 счётчиков на воду, входящую в многоквартирные дома

В рамках начатого ООО Rīgas ūdens проекта телеметрии в октябре первыми устройствами для дистанционного считывания показаний были оснащены 500 водосчётчиков в многоквартирных и частных домах, сообщил агентству LETA старший менеджер проектов по коммуникациям предприятия Сандрис Ванзович.

Работы начались в районах Пурвциемс и Саркандаугава, к которым вскоре присоединятся другие районы.

В рамках первого этапа проекта по заказу Rīgas ūdens предприятие Sadales tīkls оснастит такими устройствами почти 700 счётчиков воды в Пурвциемсе и около 350 — в Саркандаугаве. Эти районы выбраны для ускоренной модернизации зон с высокой концентрацией многоквартирных домов. Сейчас работы начаты также в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке.

Порядок передачи показаний жителями многоквартирных домов управляющим компаниям пока не меняется, поскольку телеметрические решения внедряются только до вводных счётчиков — то есть до границы, на которой заканчивается зона ответственности сетей Rīgas ūdens.

Это означает, что общие показатели потребления воды в здании будут считываться автоматически, но управление внутренними сетями водоснабжения и показаниями счётчиков в квартирах по-прежнему остаются в компетенции самих владельцев и управляющих.

Как уже сообщалось, Rīgas ūdens установит устройства для дистанционного считывания показаний счётчиков на сумму 2,6 миллиона евро, сообщает Коммуникационный отдел предприятия.

С Sadales tīkls заключён пятилетний договор на оснащение коммерческих учётных счётчиков оборудованием для дистанционного считывания.

Проект предусматривает установку устройств более чем на 22 000 коммерческих счётчиков по всей Риге. Sadales tīkls выиграло соответствующий тендер, сумма договора составила 2,585 миллиона евро без НДС. В рамках проекта оборудованием будут оснащены вводные счётчики в многоквартирных домах, а также счётчики в частных домах и других объектах.

Аудированная выручка Rīgas ūdens в прошлом году составила 76,336 миллиона евро — на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов предприятие закончило год с убытком в размере 18,275 миллиона евро, в отличие от прибыли в 2023 году, свидетельствуют опубликованные данные компании.

Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и нескольких пригородных краях — Адажи, Ропажи, Марупе и Кекава, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
