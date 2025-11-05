Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В многоквартирных домах в Риге идет установка «умных» счетчиков воды. Надо ли за них платить? 1 1274

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В многоквартирных домах в Риге идет установка «умных» счетчиков воды. Надо ли за них платить?

Предприятие Rīgas ūdens сообщает о том, что оснастило первые 500 многоквартирных и частных домов устройствами дистанционного считывания показаний водных счетчиков, пишет Otkrito.lv. Первые районы, где проведены работы, это Пурвциемс и Саркандаугава, за которыми в ближайшее время последуют другие.

В рамках первой очереди проекта Sadales tikls по заказу Rīgas ūdens в целом оснастит устройствами дистанционного считывания почти 700 водосчетчиков в Пурвциемсе и почти 350 в Саркандаугаве. Эти районы выбраны для более оперативной модернизации территорий с большим числом многоквартирных домов. Первых 500 объектов уже оснащены новыми системами, и работы официально переданы Rīgas ūdens, а параллельно начаты работы на объектах в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке.

Для жителей многоквартирных домов порядок передачи показаний обслуживающим компаниям пока остается прежним, поскольку телеметрические решения внедряются только для входных счетчиков объекта, то есть до границы, на которой заканчивается зона собственности сетей Rīgas ūdens. Это значит, что общие показатели потребления воды здания будут считываться автоматически, но управление внутренними сетями и квартирными счетчиками и далее остается в ответственности владельцев и управляющих.

Кроме того, как ранее рассказали Otkrito.lv в пресс-службе Rīgas ūdens, жильцам домов платить за новые устройства не придется. Речь идет о больших входных счетчиках воды, которые контролируют расход для всего дома, а не для каждой отдельной квартиры. Эти расходы берет на себя Rīgas ūdens.

Правда, владельцы квартир через управляющую компанию сами должны обустроить узел учёта воды, в котором этот умный счетчик будет установлен. В большинстве домов такие узлы давно организованы.

×
Читайте нас также:
#счетчики воды
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео