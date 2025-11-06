На Домской площади в Риге в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались не менее 10 тыс. жителей, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Люди продолжают приходить, собираясь не только на Домской площади, но и на прилегающих улицах.

Среди собравшихся есть как семьи с маленькими детьми, так и пожилые люди. К участникам протеста присоединились и депутаты Сейма, в том числе от "Нового Единства".

Собравшиеся с плакатами призывают не выходить из Стамбульской конвенции. На некоторых плакатах заметны изображения трех звезд, как на памятнике Свободы.

Собравшиеся держат флаги Латвии и Европейского союза, используют телефонные фонарики и другие источники света. В одежде некоторых участников заметны элементы народных костюмов. Многие одеты в красное по призыву организаторов.

За происходящим следят правоохранители.

Акции протеста против выхода Латвии из конвенции в четверг вечером проходят и в других городах Латвии и за рубежом.

Как сообщалось, этой осенью оппозиционная партия "Латвия на первом месте" внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, и его поддержали не только другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", - но и входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян. Выход из конвенции не поддержали находящиеся в правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные". Большинством голосов закон удалось принять.