Последняя — и, судя по всему, самая тихая — операция НАТО Eastern Sentry («Восточный страж») привела к беспрецедентной плотности разведывательных полетов в небе над Северо-Восточной Европой.

Из общедоступных источников эксперты портала оборонной информации The Baltic Sentinel выявили не менее 257 разведывательных полетов в течение первого месяца операции.

Почему без транспондеров?

«Радарные следы появлялись и исчезали; в облачном покрове, видимом на метеорологических картах, формировались овалы, словно невидимые лошади скакали по ипподрому в небе..., – пишет The Baltic Sentinel. – Некоторые разведывательные самолеты, участвующие в операции НАТО «Восточный страж», летают без включенных транспондеров. Помимо серийных номеров и владельцев самолетов, иногда маскируются позывные и маршруты самолетов-разведчиков. «Если полёты выполняются только в воздушном пространстве стран НАТО, то есть не над международными водами, национальные процедуры могут разрешать полёты без транспондера», — поясняет бывший командующий ВВС Эстонии бригадный генерал (в отставке) Яак Тариен».

Впрочем, гражданские авиадиспетчеры в странах НАТО получают информацию о таких полетах — и могут соответствующим образом ими управлять.

«Российские ВВС, – напоминает портал, – также выполняют полеты без транспондеров за пределами своего воздушного пространства, что представляет опасность для международной гражданской авиации. 12 сентября — через два дня после того, как 21 российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Польши, и за пять дней до того, как три российских истребителя МиГ-31 провели 12 минут в воздушном пространстве Эстонии, о чем мир говорил несколько дней, — НАТО объявило об операции «Восточный страж».

Летающие шпионы

В течение рассматриваемого периода времени более 20 различных типов воздушных разведывательных платформ патрулировали северо-восток НАТО. Наиболее «стратегическими» разведывательными самолетами, осуществлявшими наблюдение за Россией в северо-восточном секторе НАТО в течение первого месяца операции Eastern Sentry, были американский Boeing RC-135 Combat Sent и его аналог Rivet Joint Королевских ВВС, вылетевший в восточную часть Балтики с британской авиабазы Милденхолл.

На сайте ВВС США говорится, что RC-135 и его экипаж предоставляют президенту США, министру обороны и военному командованию стратегическую информацию и анализ радиоэлектронной разведки. Созданные на платформе 70-летней давности — Boeing 707, они способны перехватывать и анализировать огромное количество сигналов, передаваемых во многих частотных диапазонах.

Что летает над нашими головами

В первый месяц работы Eastern Sentry можно было также увидеть португальский беспилотник Tekever AR-5, ведущий разведку прибрежных и морских районов Польши. Также визуально выделяется шведский разведчик Erieye, построенный на платформе Saab 340, отличающийся характерным внешним видом, напоминающим акулу, — большим радаром, похожим на спинной плавник.

Американские патрульные самолёты P-8 Poseidon, помимо охоты за надводными и подводными судами, также выполняют разведывательные задачи. В первый месяц работы Eastern Sentry британские, норвежские и американские Poseidon совершили до 41 вылета на северо-востоке зоны НАТО. Эти самолеты отнюдь не безоружны — на их борту торпеды и противокорабельные ракетами, к тому же эти ценные летающие крепости часто сопровождаются истребителями.

Еще выше, чем самолеты AWACS, на высоте 15–18 километров летают причудливо выглядящие RQ-4 Global Hawk и его натовская версия Phoenix — беспилотные стражи, которые могут оставаться в воздухе в течение полутора суток и собирать информацию с большой площади.