Просят сообщать об обнаруженных в Даугаве дохлой рыбе и масляных пятнах 1 574

Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Государственная служба окружающей среды (ГСОС) проводит мониторинг воды в Даугаве на границе Латвии, чтобы проследить, не попало ли в реку загрязнение из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новополоцке (Беларусь), сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГСОС Айя Ялинска.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) расположен примерно в 100 км от латвийской границы, недалеко от берега Даугавы.

ГСОС и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) связались с ответственными учреждениями Беларуси, которые заверили, что в результате пожара и работ по его тушению загрязнение в Даугаву не попало.

Тем не менее, чтобы убедиться в отсутствии загрязнения, ГСОС в сотрудничестве с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии проводит анализ проб воды.

В настоящее время данных о загрязнении Даугавы нет - ни на территории Латвии, ни на территории Беларуси. ГСОС совместно с ГПСС и Государственной пограничной охраной продолжает отбор проб воды в верхнем течении реки, проверяет качество воды и проводит визуальные наблюдения.

Как поясняет ГСОС, пожары такого типа потенциально могут вызывать различные виды загрязнения, например, пеплом, продуктами сгорания или химическими веществами, которые использовались при тушении.

ГСОС призывает жителей приграничных районов наблюдать за рекой и, если замечены признаки возможного загрязнения воды, например, масляные пятна или мертвая рыба, не использовать воду для бытовых нужд, не позволять купаться собакам или другим животным и незамедлительно сообщить о загрязнении в службу.

#природа #Беларусь #Даугавпилс
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
