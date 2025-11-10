Мама по имени Лиене поделилась в социальной сети Threads записью о школьных ярмарках, например, ярмарке в честь Мартыньдиены, которая, как она отмечает, нередко становится для родителей настоящим испытанием, пишет LA.lv.

"Я была той счастливой мамой, которая за всё время детского сада сына избежала ярмарок, потому что в детском саду их не проводили, – пишет Лиене, признаваясь, что до сих пор эта "школьная классика" была ей незнакома. – Но с началом школьной жизни сына мне уже не удалось этого избежать: в этом году – 1-й класс, и уже ярмарка. Если когда-нибудь стану министром образования и науки или президентом страны – запрещу их законом. Да, я знаю, что участие необязательно, но ребёнок хочет, ведь участвуют одноклассники, и вот тут материнское сердце сдалось и согласилось. Это ад. Надеюсь, это мероприятие проходит раз в год и в следующем году сын не захочет участвовать".

Её пост за несколько часов собрал десятки реакций и комментариев от других родителей, которые делятся своим отношением к школьным ярмаркам. Вот что думают другие.

Айя пишет, что её это мероприятие тоже не особенно вдохновляет: "Хочется что-то позитивное написать… но да, немного действует на нервы. Но то время, когда вы вместе что-то готовите/делаете! А потом радость: «У меня всё раскупили!»".

Другая мама, наоборот, отмечает, что ей ярмарки нравятся: "Что тут может не нравиться? Так здорово. В детском саду, по-моему, не нужно, но в школе – это классно. Обычно мой мелкий за вырученные деньги скупал сладости у других детей".

Ещё одна женщина рассказывает, что в дни проведения ярмарок специально идёт в школу, чтобы купить у детей угощения: "Мне нравится ходить по этим ярмаркам, иду с корзиночкой. Дочка в следующем году будет участвовать, потому что в 8-м классе это обязательно – нужно писать бизнес-план, делать расчёты и так далее. Но дети заранее об этом знают, и совсем не обязательно продавать пирожные – можно многое придумать".

Вот ещё мнения:

"Мне тоже не нравится, особенно когда представляю процесс приготовления и украшения… да ещё в сезон вирусов и ротовирусов… мм, нет, спасибо. Но лучше ярмарка, чем карнавал – вот это точно вызывает у меня мурашки".

"Не могу представить, как первоклассники сами что-то готовят. Тут даже логистики обеспечить недостаточно! Полностью с вами согласна!"

"Если отбросить эмоциональную часть со стрессом и временем родителей, эти ярмарки – ещё и значительные материальные расходы. Не секрет, что во многих местах ярмарки, к сожалению, уже превратились в соревнование между родителями. Мои уже выросли, но, глядя на эти огромные подносы, которые мамы с утра вынимают из машин…"

"В детском саду не было, в школе тоже нет. Не знаю, что это за ярмарки… только из своего детства помню".

