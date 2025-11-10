Депутат Рижской думы (NA) и бывший учитель истории Каспарс Спунде в эфире TV24 в программе «Клуб национальных интересов» раскрыл, что часть учеников не владеет латышским языком даже в 8-9 классе.

С 1 сентября этого года бывшая начальная школа Чиекуркалнcа, которая ранее обеспечивала образование на русском языке, была присоединена к латышской 45-й средней школе Риги. Этот переход выявил ряд проблем, которые возникли и допускались в течение нескольких лет.

«В классах, которые мне были поручены с 6 по 9 класс, половина учеников очень плохо или вообще не знала латышский язык», — рассказывает Спунде. Он признает, что часть учеников даже открыто заявила, что не знает латышского языка.

Спунде отмечает, что переход на обучение на латышском языке происходил в течение нескольких лет, но опыт показывает, что он был формальным и существовал только на бумаге. «Поэтому возникает вопрос: в какой момент произошла фальсификация результатов образования? Было ли это со стороны Министерства образования, где все отчитывались, что все отлично, или со стороны школ, где эти результаты были сфальсифицированы?» – говорит Спунде.

В противном случае я не могу объяснить ситуацию, как возможно, что в 8-9 классе есть ученики, которые не знают латышского языка и на мои вопросы могут ответить «čo», добавляет он.

Он признает, что, возможно, кто-то из учеников ведет себя провокационно, но большинство просто не понимают и не говорят на латышском языке.