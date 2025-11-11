Средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде ноября составила +7,7 градуса, что на четыре градуса выше нормы, свидетельствуют данные, собранные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 8 ноября на станции наблюдений в Зилани (Екабпилс) — +1,8 градуса. Самая высокая — +15,4 градуса — была отмечена 7 ноября в Мерсрагсе. Прежний температурный рекорд для 7 ноября в Латвии был побит на 2,4 градуса. Всего 6 и 7 ноября были обновлены 13 температурных рекордов.

Среднее количество осадков по стране составило 10,6 миллиметра, или 49% от нормы. Больше всего осадков выпало в Рожупе (Ливанский край) — 25,9 миллиметра, меньше всего — в Кулдиге и Салдусе, по 2,9 миллиметра.

Наименьший показатель влаги и осадков за один месяц наблюдался в Кулдигском крае, за три месяца — в Екабпилсском крае. Самый высокий уровень влажности как за один, так и за три месяца был в Риге.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в первой декаде ноября составила 94% — от 91% в Риге до 97% в Алуксне. Самые сильные порывы ветра — 15,8 м/с — были зафиксированы 4 ноября в Вентспилсе.