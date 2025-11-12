Baltijas balss logotype
Когда ж конец?! Рождаемость в Латвии снизилась еще на 10,9% 3 1397

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Когда ж конец?! Рождаемость в Латвии снизилась еще на 10,9%

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родились 4643 мальчика, что на 209 (-4,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 4240 девочек, что меньше на 883 (-17,2%).

В сентябре было зарегистрировано 1046 новорожденных, что на 92 (-8,1%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе 560 мальчиков и 486 девочек.

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 19 186 умерших, что на 591 (-3%) меньше, чем за тот же период 2024 года (19 777 умерших).

Таким образом, в этом году за девять месяцев число умерших на 10 303 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года эта разница составляла 9802.

За девять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 8833 брака, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 625 больше (+7,6%).

1 октября текущего года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составляла 1,828 млн человек.

#демография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • SS
    Skad Skad
    12-го ноября

    Классная новость

    5
    1
  • 12-го ноября

    наверное обидно осозновать что будущего нету, благодаря своиму-же правительству.

    23
    1
  • ОВ
    Оби Ван
    12-го ноября

    Скоро индусы подключатся. Вы ещё оюхеете!

    34
    1
Читать все комментарии

Видео