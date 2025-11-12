Централизованные экзамены прошлого учебного года порадовали тем, что число учащихся, не сдавших экзамены, оказалось меньше, чем годом ранее, пишет Latvijas Avīze.

Однако при этом вновь проявилась негативная тенденция - растущая сегрегация школ. Разрыв между учебными заведениями остается огромным: в одних школах выпускники демонстрируют отличные результаты, тогда как в других уровень подготовки крайне низкий. Так, если девятиклассники Рижской государственной 1-й гимназии получили на экзамене по математике в среднем 95% баллов, то в Рамульской основной школе, где был зафиксирован самый слабый результат, - лишь 8%.

Создатели политики образования регулярно подчеркивают, что цель реформ - добиться того, чтобы каждая школа в будущем обеспечивала одинаково высокое качество обучения. Однако на практике разрыв между школами только увеличивается.

Повышение качества образования является одним из оснований для введения новой модели финансирования школ: предполагается, что более справедливая система распределения средств, определяющая объем финансирования на зарплаты учителей, сможет со временем улучшить ситуацию. Очевидно, что новая модель необходима, поскольку существующий принцип "деньги следуют за учеником" устарел, однако вряд ли одно изменение финансирования способно остановить сегрегацию.

Дополнительные средства на оплату труда не приведут к притоку молодых и квалифицированных педагогов. Уже в этом учебном году новая модель финансирования применяется в отношении персонала поддержки, но, несмотря на это, в школы не пришло больше психологов, логопедов и социальных педагогов - таких специалистов по-прежнему не хватает. В результате увеличилось лишь число объявленных вакансий, а выделенные на их оплату средства остаются неосвоенными, поскольку нанимать попросту некого.

В школах с самыми низкими результатами также отмечают острую нехватку учителей: из-за отсутствия педагогов по отдельным предметам уроки периодически не проводятся. Следовательно, подготовка достаточного количества педагогов и специалистов поддержки, а также их привлечение к работе в школах остаются главной задачей и ключевым условием повышения качества образования.