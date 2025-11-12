В интервью Netakarīgā знаменитый певец Иго Фоминс сокрушается: «Думаю, каждый, кто умеет наблюдать, заметил, что Рига пошла по ветру. За пределами Риги мы видим ухоженность. Я довольно много выступаю по всей Латвии, я вижу, что малые города Латвии похожи на конфеты. Приятно на них смотреть.

И тогда, когда я возвращаюсь в Ригу, во мне не всегда будет ощущение праздника… Я знаю, что увижу что-то такое, что мне не понравится. Пустые витрины, грязь… Я не люблю равнодушие, невежество, зачастую безвкусные цветочные горшки в центре Риги. Все это не говорит о видении ответственных людей, которые бы знали, что вообще происходит в городе, что происходит в стране. Тогда вопрос в том, знают ли они вообще, где они живут? По каким улицам эти люди уезжают домой? Они действительно не поднимают глаз и не видят, как выглядят улицы и люди? Без возвращения Риги, которая сейчас является замусоренным проезжим местом, к статусу столицы ничего измениться не может. Это всего лишь один пункт, который мне не нравится, но я мог бы назвать еще много других».

«Есть вещи, которые мы не можем принять, – рассуждает популярный исполнитель. – Мне пришлось с многом смириться после моей драматической аварии в 2000 году, но я делаю дела и живу с удовольствием. Мы пытаемся отодвинуть от себя трагические события, но они происходят – с нами, с государством. Я много времени провел в России, я там пел, у меня были открытые сцены и стадион… Но сейчас я слежу за событиями, читаю между строк».

«Насколько каждый из нас способен сделать, хотя бы поддерживая наше собственное государство? За такое государство, которым мы гордимся, за которое встанем и падем. Или – из-за какого-то ветерка мы убежим от него. Потому что может оказаться, что мы не любим это место, потому что случайно родились здесь и тут ковырялись».